0-0.Jailson покриває пенальті і просуває США до групового етапу

Гуаякіль (Еквадор), 15 березня воротар Джейлсон уникав кількох очок у матчі проти «Барселони» у вівторок і отримав пенальті, що дозволило бразильському американському Мінейро перейти до групового етапу Копа Лібертадорес. Мінейро, який дав Барселоні нічию 0-0 на першому нозі, забив той самий рахунок під час регулярних 90 хвилин другої ноги, проведеного у Гуаякілі, Еквадор у вівторок. З цієї причини потрібно було визначити ключ у штрафному пункті, і Джейлсон врятував слабкий і насторожений постріл захисника Леонеля Кіньонеса, щоб встати героєм, тому остаточний результат раунду на 11 метрів сприяв Америці Мінейро 5-4. Барселона була першою, хто відвідав гол Джейлсона з насильницьким штрафним ударом Леонеля Кіньонеса Леонеля Кіньонеса відкинув воротаря, який повинен був піклуватися з великими зусиллями. Після жаху Амеріка Мінейро наказав йому більше захищатися і запропонувала дію матчу в півзахисті, де він накопичив найбільше гравців, щоб відокремити зону кісткового мозку від Барселони. Наступна мета полягала в тому, щоб наблизитися до місцевої зони оборони, яка не знайшла формули, щоб уникнути тиску відвідування. В результаті цієї акції бразильська команда отримала простір, щоб ризикувати з метою Барселоністи, захищена аргентинцем Хав'єром Бураєм. Тертя між гравцями двох команд також не бракувало, і багато хто стверджував очевидну пасивність аргентинського арбітра Патрісіо Лустау. Джейлсон знову врятував команду після пострілу з півкола аргентином Еммануелем Мартінесом, який відмовився зробити кутовий удар за 62 хвилини. Мій Зерікардо, який приєднався до Алле, зробив сильний постріл, який дозволив воротару Буррай відмовитися від кутового удару за 85 хвилин. Технічний аркуш: Барселона: Хав'єр Бурай, Байрон Кастільо, Лука Соса, Карлос Родрігес, Леонель Кінонес, Бруно Пінатарес, Леоней Соуза (м.79, Ніксон Моліна), Еммануель Мартінес, Габріель Кортес (m.64, Даміан Діас), Ерік Кастільо (м.15, Адоніс Пресіадо), Гонсало Мастрикан (м.79, Карлос Гарсія) Ес). Опис: Хорхе Селіко. Мінейро, Америка: в'язниця; Патрік, Озеро Майдана, Едер, Малоун; Аділсон (m.94, Juninho Valora), Лукас Карл (m.79, Хуан Пабло Рамірес), Еверальдо (m.64, Феліпе Азеведо); Алле (m.79, Jericardo), Педро Перейра (m.94, Германик) Конті) і Веллінгтон-Пауліста. Опис: Маркінос Сантос. Судження: Патрісіо Рустау з Аргентини наказував Едеру, Пресіадо, Лукасу Карла, Раміреса та Діаза за допомогою своїх співвітчизників Єзекіїля Браїловського та Габріеля Чаде. Справа: Другий етап третього кваліфікаційного раунду Копа Лібертадорес зіграв цього вівторка на монументальному стадіоні «Банко Пічінча», що належить Барселоні. America Mineiro вступила в груповий етап Континентального турніру, а Барселона переступить до групового етапу для Копа Америка.