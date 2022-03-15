Зеленський наполягає перед парламентом Канади на заклик до зони безпольотів

Торонто, Канада, 15 березня Президент України Володимир Зеленський наполягав у вівторок під час віртуальної інтервенції перед канадським парламентом, щоб НАТО ввела Україні зону безпольотів, щоб запобігти російським бомбардуванням своїх міст. У 11-хвилинному виступі Зеленський неодноразово звертався до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо на ім'я, сказавши, що саме в цей важкий час Україна знає, «хто її справжні друзі». Зеленський, одягнувши оливково-зелену сорочку, яка характеризувала його з початку російського вторгнення в Україну 20 днів тому, розпочав критичні вечори тих, хто намагається «запобігти ескалації», але в той же час не дає «чіткої відповіді» на прагнення України приєднатися до НАТО. «Це відчайдушні часи, але в той же час вони дозволяють нам побачити, ким були наші справжні друзі за останні 20 днів і останні вісім років», - сказав президент України на спеціальній спільній сесії канадської Нижньої палати і Сенату. Зеленський закінчив, вказавши, що те, про що він просить «не багато», а «реальна підтримка», щоб врятувати життя «у всьому світі». «Будь ласка, зрозумійте, наскільки нам важливо закрити повітряний простір російським ракетам і літакам. Сподіваюся, ви зможете зрозуміти. Я сподіваюся, що вони зможуть збільшити свої зусилля», - сказав президент України. НАЧАЛЬНИК JCR/LLB/DMT (аудіо)