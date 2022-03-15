Прогноз світу за Фаренгейтом - MPH

Прогноз по всьому світу до 12:00 GMT у вівторок, 15 березня 2022 року

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City/Місця, Країна; погодний стан у вівторок; максимальна температура у вівторок (F); мінімальна температура у вівторок (F); погода в середу; максимальна температура в середу (F); мінімальна температура в середу (F); напрям вітру в середу; швидкість вітру в середу (MPH); вологість в середу (%); шанси в середу опадів (%); індекс УФ-променів в середу.

Абіджан, Кот-д'Івуар; Трохи сонця; 88; 77; Хмари та сонце; 88; 78; SSW; 8; 79%; 30%; 10

Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати; Дуже жарко; 98; 74; Сонячно і дуже жарко; 98; 72; NW; 7; 26%; 0%; 8

Алеппо, Сирія; Зливи; 47; 30; р/Сонячний; 53; 32; Вт; 6; 38%; 2%; 6

Амстердам, Нідерланди; Трохи сонця; 57; 41; Туманне сонце; 61; 46; SSE; 13; 68%; 78%; 2

Анкорідж, Сполучені Штати; Трохи сонця; 27; 21; Трохи снігу; 38; 26; N; 10; 63%; 91%; 1

Алжир, Алжир; Хмарно і вітряно; 75; 63; Зливи; 64; 50; SSE; 14; 55%; 72%; 2

Ашхабад, Туркменістан; Хмарно, непомірний; 47; 41; Зливи і Мряки; 47; 36; NNW; 7; 84%; 96%; 1

Астана, Казахстан; Ранній снігопад; 17; 0; Низький хмарний покрив, холод; 12; -8; ЯН; 7; 82%; 15%; 1

Асунсьйон, Парагвай; Сонячний і приємний; 86; 63; п/Сонячний; 90; 66; CA; 4; 50%; 2%; 9

Афіни, Греція; Сонячний; 57; 39; Частково сонячний; 58; 42; NW; 6; 66%; 11%; 5

Окленд, Нова Зеландія; Невелика хмарність; 73; 59; Хмарно; 79; 57; Каліфорнія; 6; 46%; 3%; 6

Багдад, Ірак; Хмари & Сонце; 62; 42; Туманне сонце; 59; 39; WNW; 14; 27%; 0%; 6

Банда-Ачех, Індонезія; Пара штормів; 94; 74; Пара штормів; 92; 75; SSE; 4; 78%; 93%; 5

Бангкок, Таїланд; Короткий шторм; 95; 83; Хмари і сонце; 94; 82; S; 9; 64%; 28%; 7

Барселона, Іспанія; Вітряний; 61; 54; Вітряний; 61; 54; NE; 27; 80%; 44%; 2

Пекін, Китай; Невелика хмарність; 63; 43; Переважно Хмарно; 54; 35; Каліфорнія; 6; 33%; 44%; 4

Белград, Сербія; Хмарність повороту; 60; 38; Періоди опадів; 56; 38; НЗВ; 8; 74%; 93%; 1

Бенгалуру, Індія; Сонячний; 92; 68; Хмари та Сонце; 91; 66; Е; 6; 41%; 1%; 8

Берлін, Німеччина; Змінний хмарний покрив; 55; 36; Сонячні періоди; 57; 39; SE; 5; 69%; 9%; 3

Богота, Колумбія; Випадковий дощ; 65; 52; Невеликий дощ; 68; 49; SE; 5; 70%; 82%; 11

Бразиліа, Бразилія; Ізольована буря; 78; 66; Ізольована буря; 80; 66; NNE; 8; 74%; 73%; 6

Братислава, Словаччина; Збільшений хмарний покрив; 59; 45; Хмари і сонце; 53; 35; NE; 14; 61%; 29%; 2

Брюссель, Бельгія; Невеликий дощ; 53; 42; Туманне сонце; 66; 44; WSW; 6; 71%; 78%; 3

Бухарест, Румунія; Підвищений хмарний покрив; 54; 27; Дощ вдень; 50; 31; NE; 4; 67%; 90%; 2

Будапешт, Угорщина; Хмарно; 61; 39; Невеликий дощ; 50; 29; NNW; 8; 76%; 57%; 1

Буенос-Айрес, Аргентина; Кілька сонячних годин; 85; 66; Ясно і сонячно; 84; 68; N; 9; 61%; 2%; 7

Пусан, Південна Корея; Сонячний і Теплий; 64; 41; Сонячний; 70; 52; WSW; 7; 52%; 0%; 6

Бужумбура, Бурунді; Частково сонячно; 85; 66; Ізольована буря; 84; 63; NNE; 5; 45%; 92%; 12

Калькутта, Індія; Туманне і тепле сонце; 96; 73; Багато сонячного світла; 95; 74; S; 7; 42%; 0%; 9

Каракас, Венесуела; Хмарно; 86; 68; З душовими кабінами; 84; 69; SE; 4; 60%; 93%; 93%

Ченнаї, Індія; Частково Сонячний; 95; 75; Туманний і Гарячий; 98; 75; SSE; 8; 60%; 0%; 8

Чикаго, Сполучені Штати; Мінлива хмарність; 49; 39; Частково сонячний; 65; 49; SSW; 10; 69%; 4%; 4

Мехіко, Мексика; Мінлива хмарність; 78; 47; Короткий душ; 75; 52; SSW; 6; 50%; 83%; 11

Кейптаун, Південна Африка; Нд; 70; 63; Сонячний і приємний; 72; 59; SSE; 17; 64%; 1%; 7

Коломбо, Шрі-Ланка; Деякі зливи; 87; 76; Ізольована буря; 89; 78; SW; 6; 69%; 65%; 65%; 6

Копенгаген, Данія; Хмари та сонце; 49; 33; Райони туману; 46; 35; Каліфорнія; 6; 85%; 2%; 1

Дакка, Бангладеш; Дуже жарко; 98; 69; Сонячно; 99; 71; S; 9; 37%; 0%; 8

Дакар, Сенегал; З вітром; 74; 62; Туманне сонце; 74; 63; N; 16; 75%; 0%; 11

Даллас, США; Частково сонячний; 69; 47; Сонячно і тепліше; 77; 54; SSE; 7; 58%; 3%; 6

Дар-ес-Салам, Танзанія; Освітлюючий і теплий; 93; 79; Помутніння; 93; 78; NE; 12; 63%; 44%; 4

Денвер, США; Тепліше; 68; 39; Дещо крутіше; 51; 29; NW; 7; 53%; 96%; 2

Ділі, Східний Тимор; Дощ; 91; 74; Пара штормів; 88; 76; SSE; 5; 74%; 99%; 5

Дублін, Ірландія; Трохи сонячного світла; 52; 38; Уточнення; 49; 36; SW; 6; 71%; 44%; 3

Душанбе, Таджикистан; Хмари; 59; 53; Дощ вранці; 67; 56; СІЧ; 8; 54%; 79%; 2

Каїр, Єгипет; Хмари і Сонце; 62; 48; Сонячний; 65; 48; NNE; 7; 31%; 2%; 7

Ереван, Вірменія; Невада м'який темпрано; 37; 18; Частково сонячний; 36; 17; NE; 4; 41%; 85%

Стамбул, Туреччина; Хмари і Сонце; 41; 32; Деяке Сонце; 47; 35; NNE; 6; 71%; 58%; 5

Стокгольм, Швеція; Соль; 49; 26; Райони туману; 49; 31; SSE; 4; 75%; 2%; 2

Гібралтар, Гібралтар; Дощ; 56; 52; Кілька злив; 60; 54; WNW; 7; 77%; 98%; 3

Ханой, В'єтнам; Зливи; 81; 71; Короткий шторм; 80; 72; SE; 9; 80%; 87%; 4

Хараре, Зімбабве; Частково сонячний; 82; 64; Ізольована буря; 77; 62; Каліфорнія; 5; 76%; 82%; 6

Гельсінкі, Фінляндія; Холодний, сонячний; 49; 25; Нд; 36; 27; SE; 8; 80%; 0%; 2

Хошимін, В'єтнам; Акларандо; 95; 78; Чубаскос; 94; 78; SSE; 8; 53%; 55%; 11

Гонконг, Гонконг; Невелика хмарність; 83; 64; Хмарно; 79; 68; E; 8; 75%; 44%; 7

Гонолулу, США; Мінлива хмарність; 83; 71; Кілька злив; 84; 72; JAN; 11; 64%; 97%; 6

Хайдарабад, Пакистан; Туманне сонце; 98; 74; Сонячно і тепліше; 98; 75; SSE; 6; 19%; 0%; 10

Ісламабад, Пакистан; Туманне і тепле сонце; 88; 63; Туманне сонце; 91; 64; N; 11; 35%; 0%; 6

Хартум, Судан; Хмари і Сонце; 88; 58; Туманне Сонце; 81; 58; N; 23; 12%; 0%; 11

Йоганнесбург, Південна Африка; Ізольована буря; 68; 58; Ізольована буря; 66; 57; Е; 6; 80%; 99%; 3

Кабул, Афганістан; Сонячний і теплий; 72; 44; Нд; 65; 45; SW; 5; 42%; 0%; 6

Катманду, Непал; Туманне сонце; 84; 58; Шторми; 84; 58; SSE; 5; 49%; 41%; 8

Київ, Україна; Частково сонячна; 46; 25; п/Сонячний; 39; 23; Е; 8; 50%; 1%; 3

Кінгстон, Ямайка; З вітром пізніше; 86; 76; Зливи; 85; 75; NE; 11; 59%; 84%; 9

Кіншаса, Демократична Республіка Конго; Ізольована буря; 91; 74; Ізольована буря; 90; 73; Вт; 5; 68%; 75%; 4

Куала-Лумпур, Малайзія; Ізольована буря; 91; 76; Ізольована буря; 91; 77; SE; 4; 80%; 94%; 10

Гавана, Куба; Тепліше; 87; 67; Кілька злив; 87; 66; SSW; 5; 64%; 80%; 8

Ла-Пас, Болівія; Кілька злив; 47; 37; Невеликий дощ; 51; 38; NE; 6; 77%; 85%; 10

Лагос, Нігерія; Поворот хмарно; 91; 80; Ізольована буря; 92; 80; SSW; 7; 66%; 43%; 6

Ліма, Перу; Сонячно і приємно; 76; 67; Соль; 76; 66; SSE; 7; 71%; 18%; 12

Лісабон, Португалія; Теплий; 68; 55; Хмарно; 65; 54; N; 12; 73%; 88%; 2

Лондон, Об'єднане Королівство; Хмари і Сонце; 59; 45; Випадковий дощ; 55; 38; NW; 5; 90%; 93%; 1

Лос-Анджелес, Сполучені Штати; Хмари та Сонце, теплі; 78; 55; P/Сонячний; 80; 58; СІЧ; 7; 52%; 1%; 6

Луанда, Ангола; Хмари і Сонце; 88; 77; Мінлива хмарність; 88; 76; SSW; 8; 70%; 33%; 7

Мадрид, Іспанія; Тепліше; 64; 49; Хмарно; 64; 53; СІЧ; 5; 63%; 88%; 1

Чоловік, Мальдіви; Поворотний хмарно; 90; 81; Ізольований шторм; 91; 82; WSW; 7; 63%; 47%; 5

Манаус, Бразилія; Ізольована буря; 85; 75; Шторми; 87; 75; NNE; 4; 79%; 97%; 11

Маніла, Філіппіни; Ізольована буря; 91; 78; Ізольована буря; 94; 79; E; 4; 59%; 61%; 5

Мельбурн, Австралія; Ізольований шторм; 75; 63; Кілька злив; 73; 63; NE; 9; 68%; 67%; 2

Маямі, США; Ізольована буря; 80; 75; Ізольована буря; 81; 72; SSE; 12; 73%; 60%; 6

Мінськ, Білорусь; Хмари і Сонце; 50; 24; Сонячний; 42; 23; Е; 8; 64%; 1%; 3

Могадішо, Сомалі; Хмарно і з легкий вітер; 91; 78; Хмари і Сонце; 92; 78; E; 15; 59%; 0%; 7

Монтевідео, Уругвай; Трохи сонця; 81; 63; Сонячний; 83; 68; NNE; 7; 60%; 4%; 7

Монреаль, Канада; Хмарно; 36; 28; Хмарно; 43; 36; S; 2; 68%; 22%; 2

Москва, Росія; Сонячний; 34; 20; Підвищений хмарний покрив; 31; 16; ЯН; 8; 48%; 13%; 2

Мумбаї, Індія; Сонячно і жарко; 99; 80; Сонячно і жарко; 97; 80; NNW; 7; 35%; 0%; 10

Найробі, Кенія; Сонце, а потім хмари; 88; 61; Частково сонячний; 87; 62; NNE; 9; 43%; 44%; 14

Нікосія, Кіпр; З раннім вітром; 52; 38; Соль; 59; 37; WSW; 9; 40%; 17%; 6

Новосибірськ, Росія; Сонячний, але холодний; 22; -4; Ясний і сонячний; 18; -3; N; 8; 71%; 1%; 3

Нью-Делі, Індія; Дуже жарко; 93; 72; Туманне сонце; 98; 71; WNW; 13; 45%; 0%; 7

Нью-Йорк, США; Частково сонячний; 62; 49; р/Сонячний; 63; 49; SSE; 7; 50%; 3%; 5

Осака, Японія; Частково сонячний; 71; 41; Частково сонячний; 66; 44; WSW; 5; 51%; 0%; 6

Осло, Норвегія; Сонце, хмарно; 41; 29; Хмарно; 44; 32; СІЧ; 7; 77%; 89%; 1

Оттава, Канада; Хмарно; 36; 25; Низький хмарний покрив; 44; 34; S; 9; 72%; 23%; 1

Паго-Паго, Американське Самоа; Душ; 92; 78; Деякі зливи; 92; 78; СІЧ; 9; 64%; 75%; 7

Панама, Панама; Душ; 89; 75; Кілька душових; 88; 75; NNW; 6; 75%; 90%; 5

Парамарібо, Суринам; Зливи; 81; 74; Ізольована буря; 85; 74; JAN; 7; 79%; 57%; 6

Париж, Франція; Хмари та сонце; 60; 46; Хмари та туманне сонце; 68; 47; NW; 6; 68%; 34%; 3

Перт, Австралія; Кілька злив; 79; 68; Хмари та сонце; 76; 64; SSW; 10; 64%; 5%; 3

Пномпень, Камбоджа; Кліринг; 95; 79; Хмари і Сонце; 94; 79; S; 6; 57%; 55%; 11

Прага, Чехія; Деякі зливи; 56; 41; Хмари та сонце; 57; 32; ESE; 5; 57%; 12%; 3

Порт-Морсбі, Папуа-Нова Гвінея; Зливи; 88; 75; Ізольована буря; 91; 75; NNE; 10; 74%; 65%; 6

Порт-о-Пренс, Гаїті; Душ; 95; 70; Сонячний; 95; 69; Каліфорнія; 7; 42%; 10%; 10

Пхеньян, Північна Корея; Деякі сонячні промені; 50; 33; Хмари і Сонце; 57; 32; NNW; 5; 59%; 5%; 4

Кіто, Еквадор; Невеликий дощ; 65; 52; Періоди дощу; 65; 52; ESE; 8; 75%; 100%; 6

Рабат, Марокко; Невеликий дощ; 63; 45; Кілька злив; 61; 49; Каліфорнія; 7; 81%; 89%; 2

Ресіфі, Бразилія; Душ; 88; 75; Ізольована буря; 87; 76; CA; 7; 72%; 82%; 3

Рейк'явік, Ісландія; Світла Невіса; 33; 28; Трохи снігу; 34; 26; SSW; 15; 64%; 95%; 1

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія; Туманне сонце; 94; 58; Дещо прохолодніше; 73; 50; N; 12; 23%; 57%; 9

Рига, Латвія; Хмари і Сонце; 49; 29; Сонячний; 49; 29; SE; 5; 65%; 1%; 3

Ріо-де-Жанейро, Бразилія; Хмари та Сонце; 86; 75; Частково Сонячний; 88; 76; NE; 7; 68%; 9%; 10

Рим, Італія; Хмари і Сонце; 64; 37; Часткове Сонце; 64; 40; NNE; 6; 65%; 8%; 4

Сент-Джон, Антигуа і Барбуда; Зливи; 84; 74; Сонячний; 84; 75; Е; 14; 64%; 46%; 10

Сан-Франциско, Сполучені Штати; Душ;63; 47; Соль; 64; 50; WSW; 9; 60%; 2%; 5

Сан-Хосе, Коста-Ріка; Душ;82; 64; Кілька душових; 81; 63; СІЧ; 11; 64%; 87%; 12

Сан-Хуан, Пуерто-Ріко; З раннім вітром; 82; 74; Сонячний; 83; 73; Каліфорнія; 15; 71%; 27%; 10

Санкт-Петербург, Росія; Падаючі хмари; 41; 25; Ясно і сонячно; 38; 23; ESE; 7; 74%; 0%; 2

Сан-Сальвадор, Сальвадор; Деякі зливи; 79; 66; Кілька злив; 77; 64; N; 6; 78%; 94%; 10

Сана, Ємен; Частково сонячний; 80; 53; Кілька злив; 76; 54; SSW; 6; 44%; 60%; 12

Сантьяго де Чилі, Чилі; Сонячний і приємний; 84; 57; Сонячний і приємний; 81; 56; SW; 7; 50%; 9%; 7

Санто-Домінго, Домініканська Республіка; Душові; 85; 69; Душові; 84; 70; N; 7; 73%; 84%; 10

Сан-Паулу, Бразилія; Тепліше; 71; 48; Кілька душових; 67; 50; NNW; 6; 75%; 93%; 2

Сіетл, США; Душ;51; 43; Душ;52; 41; SSE; 7; 69%; 51%; 1

Сеул, Південна Корея; Збільшений хмарний покрив; 54; 30; р/Сонячний; 60; 37; NW; 4; 65%; 1%; 5

Шанхай, Китай; Часткове сонце; 72; 57; Хмарно і тепло; 81; 63; SSE; 11; 58%; 66%; 7

Сінгапур, Сінгапур; Ізольована буря; 81; 77; Дощ; 88; 78; N; 5; 74%; 71%; 8

Софія, Болгарія; Трохи сонця; 55; 30; Випадковий дощ; 48; 36; Вт; 5; 63%; 99%; 1

Сідней, Австралія; Нубес и сол; 75; 67; Чубаскос; 76; 66; ESE; 9; 66%; 67%; 5

Тайбей, Тайвань; Хмари і Сонце; 79; 68; Хмарно і дуже тепло; 87; 68; SE; 9; 62%; 3%; 8

Таллінн, Естонія; Хмари і Сонце; 48; 22; Сонячний; 44; 27; SSE; 6; 73%; 0%; 2

Ташкент, Узбекистан; Дощ і Мряка; 46; 43; Невеликий дощ; 58; 49; N; 7; 86%; 94%; 4

Тегеран, Іран; Кілька сонячних годин; 66; 53; Соль; 63; 39; Вт; 10; 30%; 9%; 6

Тель-Авів, Ізраїль; Кілька душів; 56; 44; Деякі сонце і прохолодно; 57; 45; SE; 7; 46%; 2%; 6

Тбілісі, Грузія; З вітром пізніше; 41; 28; снігопад; 42; 28; NNW; 14; 56%; 83%; 5

Тирана, Албанія; В результаті хмарно; 62; 36; Невелика хмарність; 65; 41; E; 5; 46%; 26%; 5

Токіо, Японія; Душ; 70; 49; Хмари і Сонце; 67; 48; SSE; 9; 54%; 4%; 4

Торонто, Канада; Трохи снігу; 37; 33; Низький хмарний покрив; 43; 40; СІЧЕНЬ; 10; 82%; 6%; 1

Тріполі, Лівія; Туманне сонце; 69; 52; Сонце, а потім хмари; 71; 56; Каліфорнія; 15; 42%; 0%; 4

Туніс, Туніс; Уточнюючі; 68; 55; Уточнюючі; 67; 55; SE; 17; 65%; 45%; 2

Улан-Батор, Монголія; Хмари та сонце; 21; -12; Багато сонячного світла; 23; 3; CA; 5; 29%; 3%; 4

Ванкувер, Канада; Кілька душових; 52; 43; Кілька душових; 52; 43; ЯН; 5; 60%; 94%; 3

Варшава, Польща; Хмари і сонце; 51; 39; Хмари і сонце; 52; 31; ESE; 8; 63%; 27%; 2

Відень, Австрія; Хмарно; 61; 45; Хмари і сонце; 55; 34; NNE; 10; 60%; 35%; 2

В'єнтьян, Лаос; Пара штормів; 94; 76; Ізольована буря; 89; 75; WSW; 5; 71%; 77%; 10

Вільнюс, Литва; Хмари та сонце; 49; 27; Ранній снігопад; 48; 25; ESE; 8; 67%; 44%; 3

Веллінгтон, Нова Зеландія; Похмура та слабкий вітер; 61; 57; Зливи; 63; 54; SSE; 21; 77%; 74%; 4

Джакарта, Індонезія; Дощ; 83; 75; Дощ; 89; 76; SE; 6; 78%; 84%; 10

Янгон, М'янма; Частково сонячний; 104; 76; Сонячний; 102; 75; Вт; 6; 38%; 2%; 10

Джидда, Саудівська Аравія; Сонячний і Слабкий; 82; 70; Сонячний; 79; 74; NNW; 16; 44%; 1%; 9

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