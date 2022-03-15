«Робоча інфляція» в лютому зросла на 4,3%, але продовольство збільшилося на 6,5%

Una mujer asiste a comprar alimentos en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

«Інфляція працівників», про яку повідомляє Статистичний інститут працівників (ЗНО) Столичного університету освіти та праці (UMET), у лютому зросла на 4,3%, що на десяте вище 4,2% у січні, зі збільшенням на 51,5% порівняно з тим же місяцем минулого року. Але найяскравішим показником у звіті стало зростання на 6,5% в категорії «Продукти харчування та напої», з різким стрибком ціни на овочі на 25,2% у місяці та на 91,7% у річному обчисленні. Дослідженнявідображає еволюцію вартості життя в тих домогосподарствах, де глава домогосподарства є зареєстрованим працівником.

«Лютнева інфляція була зумовлена харчовими продуктами та напоями, яка зросла на 6,5% після цього на 5,8% у січні. У овочах був особливий колосок (+25,2%), який був зафіксований у різноманітних продуктах, таких як цибуля, морква, картопля або помідори, серед інших. Фрукти виросли на 8,6%, а апельсин та банан виділялися», - детально йдеться у звіті.

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Хліб і крупи збільшилися на 8,5% (69,1% у порівнянні з попереднім роком). Зокрема, французький хліб збільшився на 12,5%, а пшеничне борошно — на 5,1%. У зв'язку з цим UMET підкреслила, що лютневі ціни практично не відображають інфляційних тисків, що виникли внаслідок вторгнення Росії в Україну, що спровокувало міжнародні ціни на пшеницю та іншу сировину з кінця лютого.

Особливо інфляційний лютий також мали рибу (+7,8%), алкогольні напої (+7,7%) та олії та жири (+6,6%). Тільким'ясо (+1,7%) дозволяло пом'якшити сильні збільшення, зафіксовані в місяці.

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«Другим підрозділом з найвищим збільшенням було Домашнє обладнання та технічне обслуговування, з 4,3%, з помітним збільшенням гігієнічних та миючих засобів. За ним слідують по порядку здоров'я, який піднявся на додаткові 4%, Інші товари і послуги (+3,9%), зв'язок (+3,9%), Транспорт (+3,5%, стався сплеск бензину) і Відпочинок і культура (+3,1%). Лише житло (+2,6%), освіта (1,6%) та Одяг та взуття (+1,1%) зафіксовано збільшення нижче 3%», - підсумував звіт.

Діяльністьі працевлаштування

У звіті UMET також розглядається ситуація з діяльністю, працевлаштуванням та реальною заробітною платою. У зв'язку з цим він наголосив, що наприкінці 2021 року, одночасно з високою інфляцією, спостерігається «чітке економічне зростання і, більш помірно, у працевлаштуванні та заробітній платі. Наприкінці 2021 року економічна активність досягла найвищого рівня з березня 2018 року, підкріплена промисловістю, а також відновленням будівництва, вуглеводнів у Вака-Муерті, торгівлею та деякими послугами, такими як інформатика».

Нарешті, у звіті робиться висновок, що відновлення економічної діяльності безпосередньо вплинуло на зайнятість приватної офіційної заробітної плати, яка в грудні 2021 року повернулася до рівня лютого 2020 року і навіть перевищила їх на 10 000 робочих місць: « Хоча це хороша новина, слід мати на увазі, що населення у віці зайнятість зростає зі швидкістю приблизно 1% на рік; таким чином, повернення до тієї ж формальної зайнятості передпандемічної, але з більшим населенням передбачає погіршення соціально-трудових термінів».

«Хоча в останні місяці зайнятість зросла вище зростання населення, все ще не вистачає повернутися до рівня лютого 2020 року, які, до речі, були на дуже низькому рівні в історичному плані», - додало дослідження, в якому зазначалося, що формальна приватна заробітна плата «на душу населення» краща, ніж у 2020 році, але дуже нижче 2009-2019 в середньому.

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