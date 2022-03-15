Триває робота з пошуку зниклої дитини до 17 років у річці Каука, на півдні Антіокії

Мер муніципалітету Венеції (на південний захід від Антіокії) Оскар Санчес повідомив, що на початку цього вівторка влада відновить роботу з пошуку 17-річного, який пропав безвісти після того, як його потягнули по річці Каука в другій половині дня цього понеділка, 14 березня.

За словами місцевого президента, події відбувалися на березі моста в селі Боломболо, над сектором Ла-Марвалле, де в притоці купалися підліток і троє інших неповнолітніх, як це прийнято в цій місцевості через близькість будинків до річки.

Хоча муніципальна рада з управління ризиками негайно сповістила муніципалітети, які були нижче за течією, такі як Bolombolo, Concordia, Anzá та Santafé de Antioquia після того, як було оголошено надзвичайну ситуацію, як відомо журнал Semana, робота з пошуку дитини не могла бути продовжена в понеділок вдень, тому що почав темніти.

Мер Венеції повідомив ті самі ЗМІ, що з ранку вівторка робота з пошуку молодої людини відновиться, але цього разу, за підтримки човнів, рибалок та жителів цих муніципалітетів Антіокії, на додаток до установ допомоги.

«Нам дуже шкода того, що сталося. Муніципальне управління, інспектор поліції та командир району активізували сповіщення муніципальним комітетом з управління ризиками, і звіт був переданий DAGRAN», - сказав Санчес в ЗМІ «Богота».

Наразі, як дізнався журнал Semana, сім'я неповнолітнього отримує підтримку від влади, тоді як пошукові роботи прогресують. «Поліцейська інспекція супроводжує сім'ю і координує дії», - підсумував мер муніципалітету Венеції, згідно з тим, що повідомили в тих же ЗМІ.

Архівне зображення. Люди спостерігають за уламками після зсуву, спричиненого сильним дощем, який вбив мешканців та знищив будинки в Доскебрадасі, Колумбія, 8 лютого 2022 року. Фото: РЕЙТЕРИ/Мартін Галлего

Хоча перший сезон дощів офіційно розпочнеться цього вівторка, 15 березня - як було оголошено в попередні дні Національним підрозділом управління ризиками стихійних лих (Ungrd) -, суб'єкт господарювання також повідомив, що через опади, що сталися в країні на початку року, між 1 січня і 11 січня. У березні було зареєстровано 7 478 сімей, постраждалих від дощів.

Згідно з доповіддю Національної кризової кімнати Ungrd, за цей час у 208 муніципалітетах було зафіксовано 386 подій у 21 департаментах країни, найбільше постраждали Кундінамарка, Антіокія, Каука, Уїла, Толіма, Чоко, Наріньо, Рісаральда, Валле-де-Каука та Сантандер.

На цьому тлі UNGRD закликала всіх суб'єктів управління ризиками в 1120 муніципалітетах 32 департаментів Колумбії реалізувати плани надзвичайних ситуацій на своїх територіях, крім постійного моніторингу та моніторингу, щоб уникнути надзвичайних ситуацій через перший сезон дощів року.





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