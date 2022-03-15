Маючи 60 очок від міста, Вовки б'ють шпори 149-139

SAN ANTONIO (AP) - Карл Ентоні Таунс встановив найкращий рекорд своєї кар'єри з 60 очками, що також є найбільшою сумою, набраною в НБА в цьому сезоні, а Міннесота Тімбервольвс побив Сан-Антоніо Шперс 149-139 у понеділок.

Міста набрали 19 з 31 польових пострілів і скинули 17 підбирань, щоб подолати свій попередній найкращий рекорд 56 очок проти Атланти 28 березня 2018 року. Лейкерс зірка Леброн Джеймс і Трае Янг з Атлантських Яструбів поділилися почестями найвищого балу сезону з 56 балами.

All-Star більше двох метрів від Міннесоти увінчав його сліпучу виставу з трипокажчиком, коли на годиннику залишилося 1:39, незабаром після удару одним з двох вільних кидків, щоб досягти 57 балів.

Сан-Антоніо програв дві гри поспіль, оскільки Грегг Попович здобув свою кар'єру 1.336 перемоги, щоб стати найбільш переможним тренером в історії НБА. Шпори впали в семи з дев'яти ігор і 2-3 під час серії семи домашніх ігор, їх найдовший сезон.

Шпори вперед Келдон Джонсон закінчив з 34 очками, Деджунт Мюррей додав 30 з 12 передач, а Лонні Уокер IV внесла 22 очки.

Команди об'єдналися за 148 очок у першому таймі, забивши 58 зі 100 під час гри у шаленому темпі.