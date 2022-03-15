Чому клуб Керетаро може прибути в Кулякан, Сіналоа

Після поєдинку, який відбувся в Estadio Corregidora під час матчу Керетаро проти «Атласу », клуб « Лос Галлос Бланкос » отримав низку санкцій від Федерації футболу Мексики ( FMF ) та Ліги BBVA MX , один з яких полягав у припиненні нинішньої адміністрація, тому власники клубу зобов'язані продавати клубу.
Grupo Caliente та бізнесмен Джоргеальберто Хенк взяли на себе клуб і є нинішніми власниками команди, щоб уникнути часу, Liga MX вказала, що вони повинні продати клубу Керетаро протягом максимального періоду одного року. А серед варіантів потенційних покупців, нова штаб-квартира, яку клуб Керетано мав би вказує на Сіналоа.
На прес-конференції губернатор Сіналоа Рубен Роша Мойяпідтвердив зацікавленість Групо Калієнте у перенесенні Білих Півнів доКуліакана, він навіть поділився, що вже є деякі підходи до діалогу щодо можливості клубу Керетаро стати частиною Кулякан регіон.
Рубен Роша коротко розповів про сценарій, який існує для держави, щоб прийняти ще одну команду Liga MX і прийняв його готовність зробити це можливим.
Він також проаналізував умови, з якими повинен був би зустрітися Grupo Caliente для проведення операції, оскільки він уточнив, що не отримає футбольну команду лише через негативний імідж, який був створений після бійки в Ла-Корредждорі, яка залишила 26 поранених. Він також зазначив, що сценарій та умови для Галосаконкурувати як місцеві жителі Сіналоа будуть проаналізовані.
«Перш за все вони не хочуть сюди приїжджати, тому що не хочуть їх протягом року, це було б перше питання. Друге - це які умови, за яких ми можемо їх отримати? », - додав губернатор Сіналоа. Мігель Луго, журналіст Televisa Sinaloa, пояснив, що Рубен Роша на цьому тижні зустрінеться з Grupo Caliente, щоб обговорити більш детальну інформацію про варіант міграції команди.
Поки що загін альбіазул продовжить конкурувати в Керетаро за решту Grita Mexico Clausura 2022. Через офіційну заяву він заявив, що вони продовжуватимуться в Ла-Коррегідорі, однак, їх місце розташування та інші внутрішні зміни в спорті установа залежатиме від нової адміністрації, яку захопили клуб; після звільнення власників Габріеля Соляреса, Грега Тейлората Мануеля Веларде, Керетаро Ф.К. знаходиться в пошуку нового власника.
І хто формується наступним, хто обіймає посаду президентства клубу, буде Хосе Антоніо Нуньєс, який є нинішнім президентом клуб«Дорадос». За даними ESPN, Антоніо Нуньєс та Фернандо Арсе візьмуть на себе клуб Керетаро, щоб взяти його на північ країни.
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