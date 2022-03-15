Чому клуб Керетаро може прибути в Кулякан, Сіналоа

Після поєдинку, який відбувся в Estadio Corregidora під час матчу Керетаро проти «Атласу », клуб « Лос Галлос Бланкос » отримав низку санкцій від Федерації футболу Мексики ( FMF ) та Ліги BBVA MX , один з яких полягав у припиненні нинішньої адміністрація, тому власники клубу зобов'язані продавати клубу.

Grupo Caliente та бізнесмен Джоргеальберто Хенк взяли на себе клуб і є нинішніми власниками команди, щоб уникнути часу, Liga MX вказала, що вони повинні продати клубу Керетаро протягом максимального періоду одного року. А серед варіантів потенційних покупців, нова штаб-квартира, яку клуб Керетано мав би вказує на Сіналоа.

На прес-конференції губернатор Сіналоа Рубен Роша Мойяпідтвердив зацікавленість Групо Калієнте у перенесенні Білих Півнів доКуліакана, він навіть поділився, що вже є деякі підходи до діалогу щодо можливості клубу Керетаро стати частиною Кулякан регіон.

Губернатор Сіналоа підтвердив зацікавленість Групо Калієнте до переміщення команди Лос-Галлос Бланкос до Куліакана (Фото: Facebook/Рубен Роша Мойя)

Рубен Роша коротко розповів про сценарій, який існує для держави, щоб прийняти ще одну команду Liga MX і прийняв його готовність зробити це можливим.

Він також проаналізував умови, з якими повинен був би зустрітися Grupo Caliente для проведення операції, оскільки він уточнив, що не отримає футбольну команду лише через негативний імідж, який був створений після бійки в Ла-Корредждорі, яка залишила 26 поранених. Він також зазначив, що сценарій та умови для Галосаконкурувати як місцеві жителі Сіналоа будуть проаналізовані.

Хосе Антоніо Нуньєс, президент клубу Дорадос, міг придбати Керетаро і відвезти його до Куліакана (Фото: Twitter/ @Dorados)

«Перш за все вони не хочуть сюди приїжджати, тому що не хочуть їх протягом року, це було б перше питання. Друге - це які умови, за яких ми можемо їх отримати? », - додав губернатор Сіналоа. Мігель Луго, журналіст Televisa Sinaloa, пояснив, що Рубен Роша на цьому тижні зустрінеться з Grupo Caliente, щоб обговорити більш детальну інформацію про варіант міграції команди.

Поки що загін альбіазул продовжить конкурувати в Керетаро за решту Grita Mexico Clausura 2022. Через офіційну заяву він заявив, що вони продовжуватимуться в Ла-Коррегідорі, однак, їх місце розташування та інші внутрішні зміни в спорті установа залежатиме від нової адміністрації, яку захопили клуб; після звільнення власників Габріеля Соляреса, Грега Тейлората Мануеля Веларде, Керетаро Ф.К. знаходиться в пошуку нового власника.

І хто формується наступним, хто обіймає посаду президентства клубу, буде Хосе Антоніо Нуньєс, який є нинішнім президентом клуб«Дорадос». За даними ESPN, Антоніо Нуньєс та Фернандо Арсе візьмуть на себе клуб Керетаро, щоб взяти його на північ країни.





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