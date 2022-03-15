Білий дім підтвердив поїздку Байдена до Брюсселя і не виключає більше зупинок

Вашингтон, 15 мар Білий дім підтвердив у вівторок, що президент США Джо Байден поїде наступного тижня до Брюсселя в контексті своєї відповіді на вторгнення Росії в Україну і не виключив, що він може зробити інші зупинки в Європі. Байден візьме участь у четвер, 24 березня, у позачерговому саміті, який нещодавно скликав НАТО, а також приєднається до іншого саміту Європейського Союзу (ЄС), який вже був запланований. Про це заявила прес-конференція речниця Білого дому Джен Псакі. Псакі заявив про це незабаром після того, як джерела НАТО та громади просунули план Байдена відвідати бельгійську столицю та взяти участь у цих самітах з Брюсселя. Під час саміту НАТО Байден «підтвердить тверду прихильність США перед своїми союзниками в організації та виступить з «стримуванням і оборонними зусиллями щодо реагування на необґрунтовану і неспровоковану атаку Росії на Україну», - пояснила прес-секретар. Байден також приєднається до саміту ЄС, щоб оцінити «трансатлантичні зусилля щодо нав'язування економічних витрат Росії, надання гуманітарної підтримки постраждалим від насильства та вирішення інших проблем, пов'язаних з конфліктом», - додав він. На запитання, чи може бути більше зупинок в інших європейських країнах, прес-секретар відповів, що деталі поїздки президента все ще вирішуються, і що вона не має більше інформації, щоб поділитися на даний момент. За даними американських ЗМІ, Білий дім також вважав можливою зупинкою в Польщі - країні, яку відвідала минулого тижня віце-президент США Камала Гарріс, яка також вирушила до Румунії. Псакі заявив, що Білий дім зацікавлений у «аспекті кризи біженців», що відбувається у Східній Європі внаслідок війни в Україні, але наполягав на тому, що він не мав додаткових деталей, які б на цей час не було. Це буде другий раз, коли Байден особисто відвідає саміт лідерів НАТО у Брюсселі, після того, що відбувся 14 червня минулого року, і який він прибув після відвідування чергового саміту G7 у Корнуоллі (південно-західна Англія) з 11 по 13 того ж місяця. Байден, який зупинився на той час у Брюсселі в рамках свого першого туру по Європі на посаді президента США, також взяв участь у саміті ЄС-США. НАЧАЛЬНИК LLB/SSA/DMT