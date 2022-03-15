Коли і де можна побачити розслідування Десятого Залу слави в Пачуці?

Національнийта міжнародний зал слави футболу в Пачуці Ідальго, після глобального відключення через кризу в галузі охорони здоров'я, спричинену вірусом SARS-CoV-2, інвестує спортсменів 10-го покоління. У зв'язку з цим взалі Silver Drop візьмуть участь спортсмени світового рівня, такі як Роналдіньо, Марібель Домінгес, Освальдо Санчес, Роберто Карлоста інші.

Нещодавно через соціальні мережі Національного та Міжнародного Залу слави були оголошені імена 12 персонажів, які складуть останнє покоління . У кожній публікації вони також розкрили переваги, які кожна людина консолідувала протягом своєї професійної кар'єри, щоб інвестувати в цю можливість.

Ідальго, як і інші 30 штатів республіки, вже знаходиться в зеленому кольорі епідеміологічної небезпеки світлофорів, але церемонія буде меншою ємністю.Плокація розмістить лише присутніх на 66% від загальної місткості. Решта футбольних фанатів зможуть стежити за акцією в реальному час на різних платформах.

Роналдіньо очолить інвестиційний футболіст 10-го покоління (Фото: Крістіан Хартман/Reuters) Роналдіньо очолить інвестиційний футболіст 10-го покоління (Фото: Крістіан Хартман/Reuters)

Місцепроведення: Аудиторія срібної краплі, Пачука, Ідальго.

Дата: Вівторок, 15 березня 2022 року

Гора: 18:00

Телебачення: Подія транслюється через сигнали платного телебачення. У Мексиці сигнали доступні через камери Fox Sports та Claro Sports. Тимчасом для США каналом, на якому транслюватиметься акція, буде тим, що TUDN.

Інтернет: Офіційний веб-сайт та додаток Fox Sports пропонує пряму трансляцію передплатникам; з іншого боку, канал Claro Sports YouTube проведе безкоштовну пряму трансляцію десятої церемонії нагородження.

Радіо: Слухачі також можуть стежити за охопленням за допомогою амплітудної модуляції 1030 (am) та частотної модуляції 107.3 (fm) через мікрофони La Octava Sports.

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