«Ми хочемо мати своє місце» в Лізі чемпіонів, каже Емері

Тренер Вільярреал Унай Емері нагородив ярлик фаворитів Ювентус перед другим ногою 16-го туру Ліги чемпіонів у середу, але попередив, що «ми хочемо мати своє місце» у континентальному чемпіонаті.

«Вони є фаворитами сучасності та історії, але ми можемо мати свій шанс. Ми хочемо мати можливість мати своє місце і наше визнання», - сказав Емері на прес-конференції, що веде до зустрічі.

«Ми йдемо завтра з ентузіазмом, який може зробити нас головними героями у матчі» у Турині, додав тренер «Жовтого підводного човна».

Кваліфікація до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вирішується на Юве, після розіграшу 1-1 в першому матчі на стадіоні La Cerámica.

«Вони грають вдома, вони почуватимуться сильними зі своїми шанувальниками, але ми хочемо мати можливість відповісти своєю колективною грою, спробувати знайти на допомогу всі наші індивідуальні якості», - просунувся Емері.

«Ми знаємо, що ці матчі - це все про деталі. Ми повинні грати довгу гру, з терпінням, знаючи, що перед нами великий суперник, який має великі індивідуальності», - сказав аргентинський півзахисник Джовані Ло Селсо на тій же прес-конференції.

«Ви повинні грати в гру з великою кількістю особистості та голови», - додав він.

«Ми намагаємося підготувати матч, щоб бути конкурентоспроможним за 90 хвилин і бути готовими, якщо буде додатковий час», - сказав Емері, вказавши, що «одна з наших озброєнь буде обороною, ми повинні захищати дуже близько один до одного і зробити частину нашого захисту - це мати м'яч».

Згадавши, що в першому нозі Ювентус відстав після того, як випереджав на табло, Емері переконався, що в Турині це буде по-іншому.

«Вони збираються чинити більший тиск на нас», - сказав тренер «Жовтого підводного човна», який вважав за краще не просуватися, якщо в матчі будуть травмовані Жерар Морено та Рауль Альбіол.

Жерар Морено «знаходиться в групі, працює (...) Будемо дуже обережні в рішенні. Бути в групі - це вже інша сила, і якщо вона знаходиться на полі, ми хочемо бачити це в найкращій версії, але я довіряю групі поза індивідуальністю», - сказав Емері.

Що стосується Альбіолу, то «з матчу (проти Сельти в лізі) нам довелося піти на пенсію через м'язові проблеми, які, на нашу думку, він подолав добре, але ми будемо чекати до завтра», - підсумував Емері.

гр/іга