Вашингтон повинен відповісти на зростаючу військову присутність Китаю в Латинській Америці

Chinese President Xi Jinping stands next to Argentina's President Alberto Fernandez during their meeting in Beijing, China, February 6, 2022. Picture taken February 6, 2022. Argentine Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Наслідки вторгнення Росії в Україну продовжують впливати по всьому світу, в тому числі в Латинській Америці та Карибському басейні. Під час зустрічі з президентом Колумбії Іваном Дуком минулого тижняпрезидент США Джо Байден похвалив Колумбію за засудження дій президента Росії Володимира Путіна і оголосив, що США призначать Колумбію як важливого союзника поза НАТО.

Це означає ще один партнер для Латинської Америки у боротьбі за протидію глобальному впливу Росії, тим більше, що Росія зміцнює свої зв'язки з авторитарними режимами у Венесуелі, Кубі та Нікарагуа. Але існує також довгострокова стратегія, що стоїть перед США та її латиноамериканськими та карибськими партнерами: зростаюча присутність Китаю в регіоні та, зокрема, його військова присутність.

Експерти Латинської Америки обговорили торгівлю та інвестиції Пекіна в регіоні, особливо ті проекти, що здійснюються в рамках фірми « Пояс і шлях» (BRI). Двадцять одна країна Латинської Америки та Карибського басейну зараз мають партнерство з BRI, згідно з даними Служби досліджень Конгресу, включаючи Аргентину, останній підписант групи та найбільшу економіку. Орієнтуючись переважно на економічні та торговельні відносини Китаю з регіоном, однак, пропускає тривогу тенденцію, яку можна було б повторити в Латинській Америці та Карибському басейні: Китай часто користується, здавалося б, нешкідливими комерційними інтересами у військових цілях.

Китай часто використовує, здавалося б, нешкідливі комерційні інтереси для військових цілей (Фото: Reuters/Peter Ciborra)

Народно-визвольнаармія (НВАК) в останні десятиліття зміцнювала свої військово-військові відносини з Латинською Америкою та Карибським басейном. З початку 2000-х років провідні лідери здійснили понад 200 візитів до регіону, щоб зустрітися зі своїми колегами. Китай заснував оборонний форум високого рівня з Спільнотою країн Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) та забезпечує військову професійну освіту для військовослужбовців з Латинської Америки та Карибського басейну. НВАК також відправляє власних військовослужбовців до регіону для спеціальної підготовки до війни в джунглях. Китай продав зброю, літаки, танки та іншу військову техніку декільком країнам Латинської Америки та Карибського басейну, включаючи Венесуелу, Аргентину та Болівію, і це допомогло своїм партнерам розвивати космічні супутники та архітектуру наземного контролю. Військово-морськийфлот народної визвольної армії також відвідав кілька портів регіону, деякі настільки ж близькі до Сполучених Штатів, як Куба.

Ці зростаючі військові відносини, ймовірно, поглибиться, оскільки Китай шукає більше способів спроектувати свою глобальну владу. Наприклад, спільний план дій між Китаєм та CELAC передбачає, що оборонний форум продовжить поглиблювати співпрацю у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, розповсюдженням ядерної зброї та насильницьким екстремізмом. Крім того, сучасні тенденції в регіоні, такі як недавній перехід Нікарагуа у дипломатичних відносинах з Тайваню до Китаю та майбутні вибори ключових партнерів з безпеки в США, Колумбії та Бразилії, де ліві кандидати в даний час ведуть опитування, добре поглиблюються для більш глибокого залучення Китаю

У міру зростання його впливу в регіоні Китай може використовувати свої військові зв'язки як торговий чіп для тиску на США та його союзників, можливо, погрожуючи направити війська або збільшити особовий склад та обладнання в країнах, близьких до кордону США. Ще до того, як Росія вторгнулася в Україну, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не може «ні підтвердити, ні виключити» розгортання військ і техніки у Венесуелі і на Кубі, якщо напруженість з США загостриться над Україною. Всього кілька тижнів тому російська делегація на чолі з віце-прем'єром Юрієм Борисовим відвідала Венесуелу, Нікарагуа та Кубу, підписавши низку угод про співпрацю. Насправді мало що перешкодити Китаю запозичити ігрову книгу Росії, якщо напруженість з США та її союзниками зросте над Тайванем або південним Китайським морем. Російська доктрина пов'язала свою європейську політику з необхідністю протидії США в Латинській Америці.

Більш приховано, дві останні події на Близькому Сході та в Африці можуть служити попередниками для країн Латинської Америки та Карибського басейну з точки зору того, як економічні зв'язки Китаю з регіоном служать вторгненням для розвитку своїх військових можливостей там. Китай нібито намагався побудувати підпільні військові установки в порту в Об'єднаних Арабських Еміратах і, як повідомляється, намагається побудувати військову базу в Екваторіальній Гвінеї.

Китай міг би забезпечити військову професійну освіту для військовослужбовців Латинської Америки та Карибського басейну. ELP (Фото: EFE/Wu Hong)

В останні роки Китай став одним з найбільших торгових партнерів Сполучених Штатів Америки і найбільшим споживачем нафти в Перській затоці. Тоді не дивно, що китайський судноплавний конгломерат Cosco побудував і тепер працює комерційний контейнерний термінал в порту Халіфа, приблизно в 50 милях на північ від Абу-Дабі, щоб полегшити ці торгові зв'язки. Однак журнал Wall Street Journal повідомив у листопаді минулого року, що американські спецслужби виявили велику ділянку розкопок в порту, який вони підозрювали у військових цілях. Судячи з усього, уряд Еміратів не знав про військовий характер проекту, і будівництво цього об'єкта поки зупинилося. Об'єднані Арабські Емірати заперечували, що існує якийсь план або угода про розміщення будь-якого типу китайської військової установки, а посольство Китаю у Вашингтоні промовчало це питання.

У грудні 2021 року Журнал повідомив, що Китай прагнув встановити свою першу постійну військову присутність в Атлантичному океані, ймовірно, в Екваторіальній Гвінеї в порту Бата, глибоководного комерційного порту в Гвінейській затоці, побудованому та розробленим двома китайськими державними компаніями, Китай Будівництво комунікацій Co. і China Road and Bridge Corp., у свідченнях перед Конгресом у квітні 2021 року генерал Стівен Таунсенд, голова командування США в Африці, заявив, що «найзначнішою загрозою» Китаю буде створення порту в Атлантиці, «де вони зможуть озброїтися боєприпасами та ремонтувати військові кораблі». Ні міністр нафти Екваторіальної Гвінеї, ні його посол в США не відповіли на запити журналу.

Ці дві події є частиною тривожної моделі, за допомогою якої Китай намагався розширити інфраструктурні проекти, деякі реалізовані в рамках BRI, поза початковою метою. Китайськівійськові чиновники, законодавці та аналітики часто уникають терміна «закордонна військова база», оскільки вона несе історичний багаж європейського колоніалізму; скоріше, вони використовують термін «стратегічні сили» для забезпечення військово-морського доступу та відновлення. КолиНВАК заснувала свою першу військово-морську базу в Джібуті в 2017 році, вона назвала базу «логістичним об'єктом», а її заявлений намір полягав у проведенні миротворчих та антипіратських операцій. Однак НВАК зараз будує великий морський док на цій базі, який міг би вмістити авіаносець. ВМС НВАК також може використовувати портові проекти в Пакистані та Шрі-Ланці для військово-морського доступу.

Китайські компанії також беруть участь у проектах портового будівництва в Бразилії, Перу, Еквадорі та Ямайці, а також в інших частинах Латинської Америки

Повсій Атлантиці, в Латинській Америці та Карибському басейні Китай побудував торгові бази, необхідні для просування подібної стратегії. Заостанні два десятиліття китайські компанії побудували або планують побудувати 150 проектів транспортної інфраструктури, і десятки з них мають портові споруди або елементи розширення.

! Ці [проекти] включають сім операцій портів КНР; Порт Холдингс Хатчісон, що базується в Китайській Народній Республіці, Мексика, три в Панамі, три на Багамах, і один в Буенос-Айресі, Аргентина», - сказав Еван Елліс, професор військової школи армії США при Огляді економіки та безпеки США Комісія та Китай минулого року. Крім того, Елліс заявив, що китайські компанії також беруть участь у проектах будівництва портів у Бразилії, Перу, Еквадорі та Ямайці, і що «існує потенціал для китайського прогресу в портах в інших областях, а також», включаючи Сальвадор, Домініканська Республіка та Гайана.

Всі ці портові проекти розташовані навколо морських ліній зв'язку та стратегічних вузьких місць, необхідних для світової торгівлі та військових операцій, особливо портових операцій навколо Панамського каналу, Карибського басейну та можливого об'єкта «полярної логістики» в Ушуаї, Аргентина, поблизу Магелланської протоки і найближча відправна точка до Антарктиди. Цілкомможливо, що ці порти призначені для цілей «подвійного використання», а це означає, що ВМС НВАК може вимагати військово-морського доступу найближчим часом.

*ЛеландЛазар, спеціальний асистент та промовист генерала Лори Річардсон, командира бойових дій Південного командування США та Райан Берг, старший член Програми Америки Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

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