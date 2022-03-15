Воїни та чарівники зіграють передсезон2022 року в Японії

Стівен Каррі повертається до Японії, Руй Хачімура повернеться додому з запланованою грою НБА, і це ще один крок до нормального життя.

У понеділок НБА оголосила, що Голден Стейт та Вашингтон поїдуть до Сайтама, Японія, на перші два матчі сезону передсезонного сезону 2022 року. Воїни і Чарівники зіграють 30 вересня і 2 жовтня.

Це перші дві ігри, які НБА зіграє за межами США та Канади з 24 січня 2020 року, коли Мілуокі та Шарлотта зустрілися в Парижі на поєдинку регулярного сезону, за шість тижнів до початку пандемії.

Останній раз НБА йшов до передсезонного сезону в жовтні 2019 року, коли Сакраменто та Індіана двічі зустрічалися в Мумбаї, тоді як Х'юстон і Торонто двічі грали в Сайтамі, а Лос-Анджелес і Бруклін Лейкерс зіграли пару ігор у Китаї.

Ліга погодилася провести деякі матчі в Абу-Дабі вперше цієї осені, хоча вони не виявили, які команди підуть на передсезонні матчі.

«Нам пощастило побудувати важливі відносини по всій Японії, і деякі з наших гравців, включаючи Стівен Каррі, насолоджувалися недавніми візитами до Токіо та взаємодіючи з шанувальниками баскетболу, які насолоджуються грою», - сказав генеральний директор Warriors та президент Джо Лакоб.

Оголошення було зроблено в Токіо у вівторок - понеділок ввечері в США - і, ймовірно, не випадково це сталося перед зіткненням воїнів і чарівників.