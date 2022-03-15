Воїни та чарівники зіграють передсезон2022 року в Японії

Стівен Каррі прямує назад до Японії, Руй Хачімура повернеться додому з грою, яку запланував НБА, і це ще один крок у поверненні до нормальності.

У понеділок НБА оголосила, що Голден Стейт і Вашингтон поїдуть до Сайтама, Японія, на перші два матчі передсезонного сезону 2022 року. «Воїни і чарівники» зіграють 30 вересня і 2 жовтня.

Це перші дві ігри, які НБА зіграє за межами США та Канади з 24 січня 2020 року, коли Мілуокі та Шарлотта зустрілися в Парижі в поєдинку регулярного сезону, за шість тижнів до початку пандемії.

Останній раз, коли НБА їздив на передсезонні матчі був у жовтні 2019 року, коли Сакраменто та Індіана двічі зустрічалися в Мумбаї, тоді як Х'юстон і Торонто двічі грали в Сайтамі, а Лос-Анджелес та Бруклін Лейкерс зіграли пару матчів у Китаї.

Ліга має угоду про те, щоб вперше принести деякі матчі до Абу-Дабі цієї осені, хоча вони не виявили, які команди поїдуть на передсезонні матчі.

«Нам пощастило побудувати важливі відносини по всій Японії, і деякі з наших гравців, включаючи Стівен Каррі, насолоджувалися нещодавніми візитами до Токіо та взаємодією, яку вони мали з шанувальниками баскетболу, які люблять гру», - сказав генеральний директор Warriors та президент Джо Лакоб.

Оголошення було зроблено в Токіо у вівторок - ніч на понеділок у США - і, мабуть, не випадково це сталося до початку зіткнення воїнів і чарівників.