Воїни та чарівники зіграють передсезон2022 року в Японії

Стівен Каррі повертається до Японії, Руй Хатімура повернеться додому з грою, яку запланував НБА, і це ще один крок у поверненні до нормальності.

У понеділок НБА оголосила, що Голден Стейт і Вашингтон поїдуть до Сайтама, Японія, на перші два матчі передсезонного сезону 2022 року. Воїни і Чарівники зіграють 30 вересня і 2 жовтня.

Це перші дві ігри, які НБА зіграє за межами США та Канади з 24 січня 2020 року, коли Мілуокі та Шарлотта зустрілися в Парижі в поєдинку регулярного сезону за шість тижнів до початку пандемії.

Останній раз, коли НБА подорожував на передсезонні матчі був у жовтні 2019 року, коли Сакраменто та Індіана двічі зустрічалися в Мумбаї, тоді як Х'юстон і Торонто двічі грали в Сайтамі та Лос-Анджелесі, а Бруклін Лейкерс грали в деякі ігри в Китаї.

Ліга має угоду про те, щоб вперше провести кілька матчів в Абу-Дабі цієї осені, однак вони не розкрили, які команди будуть подорожувати на точні матчі.

Джо Лакоб, генеральний директор та президент Warriors, сказав: «Нам пощастило, що зробили важливий зв'язок по всій Японії, і деякі з наших гравців, включаючи Стівен Каррі, насолоджувалися нещодавніми поїздками до Токіо та взаємодією з шанувальниками баскетболу, які люблять спорт».

Оголошення було зроблено у вівторок - ніч на понеділок в Токіо, в США - і, мабуть, не випадково це сталося до початку зіткнення воїнів і чарівників.