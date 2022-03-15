Війна в Україні порушує життя і ланцюги поставок

Важко виміряти шляхи, якими війна Росії в Україні порушила глобальне постачання деталей і сировини, необхідних для комплектації різних продуктів, від автомобілів до комп'ютерних процесорів.

Але переривання одного з цих зв'язків подарував Андрію Бібіку, керівнику металургійного заводу Інтерпайп в Дніпрі, Україна, «гнітюче почуття» Андрію Бібіку. Бібік провів перші години війни, зменшуючи активність на заводі, який працював 24 години на добу і відправляв майже всіх додому.

«Це порожньо і самотньо. Ти нічого не чуєш. Все паралізовано», - сказав він.

Поставки газосталевих труб в нафтові компанії Техасу і залізничні колеса для європейських швидкісних залізничних операторів припинилися після того, як сотні близько 10 000 співробітників ІНТЕРПАЙП в Україні приєдналися до боротьби проти Росії. Інші втекли. Решта невелика група управляє їдальнями і виробляє загострені металеві перешкоди для блокування російських караванів і танків. Вночі їх бомбосховища приймають десятки місцевих сімей.

«Припинення виробництва було складним рішенням. У нас було багато замовлень, багато клієнтів чекають нашого матеріалу. Але якщо вам доведеться вибирати між безпекою та потенційними перевагами, я думаю, що відповідь очевидна», - сказав Бібік, який майже два десятиліття працював у компанії. «Найголовніше, що ми маємо - це життя, і нам дійсно потрібно дбати про людей, яких ми любимо».

Подібні відключення сталися і в інших галузях промисловості України, мотивовані не лише проблемами безпеки, а й тому, що війна та масовий вихід біженців закрили дороги та залізниці до комерційних вантажних перевезень. Частина готової продукції ІНТЕРПАЙП, яка була призначена для експорту, зараз застрягла в Чорноморському порту Одеса.

Згідно зі звітом голландського банку ING, на Україну припадає лише 0,3% світового експорту, тоді як на Росію припадає 1,9%. Незважаючи на це, деякі компанії, які ведуть бізнес з цими країнами, починають відчувати вплив війни.

Для Росії ключовий постачальник енергії, сталі та сировинних металів, таких як нікель, мідь, платина та паладій - багато з яких важливі для автомобільної промисловості - проблеми постачання пов'язані з жорсткими західними економічними санкціями, а російські кроки реагують проти них. Для України саме війна перериває поставки.

«Ми хочемо надавати пріоритет біженцям, людям, які намагаються покинути зону бойових дій, військовим і гуманітарним караванам», - сказав Х'юстон ський президент і колишній генеральний директор Інтерпайп Фаді Храйбі.

Ускладнення в іншій українській промисловості, яка виробляє електропроводку для автомобілів, вже зачіпає європейських автовиробників. Україна має понад 30 автомобільних заводів, більшість з них біля кордону з Польщею та іншими європейськими сусідами, повідомляє урядова установа, яка заохочує іноземні інвестиції.

Німецький постачальник деталей Леоні заявив, що виробництво було зупинено на двох її заводах на західній Україні, в Стирі та Коломиї, і шукав тимчасові альтернативи. «Ми усвідомлюємо, що ця ситуація впливає не тільки на Леоні, але і на весь сектор», - сказав прес-секретар Грегор ле Клер.

Україна також є одним з найбільших у світі постачальників неону, газу, що використовується в лазерах, що допомагає розміщувати інтегральні схеми в комп'ютерних процесорах. Це турбує менеджерів автомобільної промисловості, які побоюються, що проблеми з неоновими поставками можуть посилити глобальний дефіцит процесорів, який вже призвів до скорочення виробництва та зробив транспортні засоби дефіцитними у всьому світі.

Інтерпайп має п'ять заводів в Україні, всі розташовані в промисловому ядрі Дніпра та прилеглої області, яке займає стратегічне положення на річці Дніпро на південний схід від столиці Києва.

Поки російські авіаудари не досягли Дніпра у п'ятницю, четверте за величиною місто країни було досить спокійним, за винятком випадкових звуків зенітних сирен, у перші два тижні російського вторгнення. Але 24 лютого менеджери ІНТЕРПАЙП прийняли швидке рішення закрити всі свої об'єкти.

Президент Росії Володимир Путін розпочав вторгнення до світанку і до полудня роботи заводу припинилися, заявив Бібік. Тієї ночі він побачив, як останні п'ять робітників були перенесені в передмістя, де вони живуть. Всі працівники фірми продовжують платити, заявили Бібік і Храйбі.

Клієнти фірми в залізничному та енергетичному секторах часто замовляють свої труби, колеса та іншу продукцію на кілька місяців вперед, але Hraibi заявив, що зміни спричинять дефіцит і змусять деяких шукати альтернативи. Деякі клієнти коліс, такі як саудівський залізничний оператор, мають фірму як свого єдиного постачальника. Два його основних конкурента, OMK і Evraz, знаходяться в Росії, і менеджер очікував, що клієнти уникатимуть їх.

«Я не знаю, чи виживе наш бізнес», - сказав він. «Ми робимо все необхідне для того, щоб підтримати людей, утримати наших співробітників, мати можливість знову відкритися через місяць-два-три, коли речі повертаються або принаймні наближаються до нормального стану. Але насправді ніхто не може передбачити, що буде».

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Автомобільний журналіст AP Том Крішер зробив свій внесок в цю фірму з Детройта.