Відео: Момент, коли чилійський поліцейський убив злочинця, який наїхав на нього, намагаючись ухилитися від поліцейської перевірки

Злочинець був убитий поліцейським у Сантьяго-де-Чилі після того, як він переїхав, коли він хотів уникнути поліцейського контролю і наїхав на одного з агентів.

Інцидентбув зафіксований камерами спостереження і дає звіт про момент події.

Інцидент стався в комуні Estación Central, розташованій в 2,3 кілометрах від урядового палацу, коли двоє поліцейських - установа, відповідальна за громадський порядок та безпеку - були попереджені людиною з доставкою їжі, що два предмети на борту автомобіля грабували пішоходів , тому вони пішов за підозрілим транспортним засобом.

З установи підполковник де Карабінерос Маурісіо Апаблоза, заступник префекта Служб Центральної префектури Сантьяго, послався на подію і сказав: «Один з карабінеросів розміщує мотоцикл перед транспортним засобом, спускається і відразу два окупанти, не передбачаючи жодного свого роду наслідки, починають свій марш, перебігаючи до карабінерів. На щастя, йому вдається залишитися на капоті, де він стріляє щонайменше п'ять пострілів по водієві», - сказав підполковник.

Як видно на відео, після того, як карабінери впали на тротуар, транспортний засіб втікає у напрямку торгового центру Persa de Estación, куди вони вийшли з машини і розлучилися. Однак втеча водія не дозволила йому втекти в результаті вогнепальних поранень.

За словами Апаплази, водій, який наїхав на поліцію «в результаті балістичних травм, які він впав на вуличну дорогу», додає, що його заарештували, перевели до медичного центру і «помер через кілька хвилин в Центральній лікарні»через серйозність отриманих травм.

У випадку з поліцейським, який переїхав, йому допомагали перехожі, в тому числі пожежний, який допомагав йому до приїзду швидкої допомоги. З закладу вони запевнили, що «наші карабінери, на щастя, з незначними травмами і є підтримка наших дій в камерному центрі».

Тим часом копілот, який втік, все ще перебуває в бігу, і з Карабінеросів вони працюють над його пошуком.

Після інциденту були порізи вулиць через приїзд Групи спеціальних операцій поліції (GOPE), через наявність підозрілих сумок всередині транспортного засобу, які пізніше були звільнені як небезпечні елементи, а рух відновився.

Злочинв комуні

Як випливає з назви, комуна Estación Central розташована в самому центрі столиці і нещодавно зіткнулася з низкою насильницьких подій. Відприходу снарядів у вікно будинків сусідів до вбивств серед білого дня.

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Менше тижня тому, у четвер вдень, людина, яка очікує на зупинці, чотири рази була розстріляна біля торгового центру Plaza Alameda. За даними Карабінероса, інцидент стався посеред суперечки між вуличними торговцями в секторі , і поки що затриманих немає.

Згрудня жителі району живуть в страху, звинувачують в присутності передбачуваного снайпера. Жителі стверджують, що вони отримують і знаходять балийских поблизу своїх будинків.

Жаклін Моралес, яка живе зі своїм партнером і дитиною, сказала, що «мене кілька разів стріляли у вікно квартири. В основному лякає, що пакт дійде до нас в голові, одним оком, тому що вікно [вплив] вікна було на висоті голови», - сказав сусід в інтерв'ю Chilevisión.

З боку муніципалітету вони розпочали розслідування, щоб уточнити, звідки відбувається вплив гранул, і припинення незахищеності жителів.

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