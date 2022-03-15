Відео: з Чилі Авілес Хуртадо забив призовий гол Пускас в Liga MX

Aviles Hurtado de Rayados de Monterrey festeja una anotación en el estadio BBVA, en Monterrey (México). EFE/Archivo

У 34 роки колумбійський центр-форвард Авілес Хуртадо забив гол, гідний визнання від премії Пускас під час матчу Ліги МХ 2022 року між Necaxa та Pachuca.

Аріет з Тімбікі, Каука, замовкнув стадіон Вікторії в місті Агуаскальєнтес на 10-й хвилині заручини і виграла оплески вболівальників після блискучого визначення чилійця, який записав у частковому 0-2 на користь Тузоса після точного захоплення центр, надісланий Віктором Гусманом .

Пачука рано почав вигравати матч завдяки голу досвідченого еквадорського півзахисника Ромаріо Ібарра, який через кілька секунд хвилини 3 потрапив у смертельний право перемогти гол, захищений Луїсом Малагоном наступним чином:

З південноамериканським талантом на борту, Пачука став нестримним під час свого візиту до Неакси і домінував протягом першого тайму з наступними майстерно виконаними творами Avilés протягом 0-2 дня:

Авілас є фахівцем у цьому виді дій, оскільки 1 квітня 2017 року він забив гол рівний або кращий за це Атлас де Гвадалахари в турнірі, що закінчується того року, як це видно нижче у виставі, ініційованої Джо Короною , і який приніс його нагородити як найкращий гол Турнір Клаусури 2017 року:

Авілес вже забив акробатичні голи, і саме проти Некси він показав свою велику визначальну майстерність у четвертій чверті суду. 23 вересня 2021 року Гуртадо Еррера дав 3 очки єдиним голом матчу Пачуці у відкритті першості того ж року, як видно нижче:

Авіласповідомив про свій перший гол року, і не було кращого способу відсвяткувати свій подвиг, ніж в кінцевому підсумку виграти матч цієї суботи, 5 лютого з рахунком 1-3 як відвідувач. Розгром ночі був запечатаний аргентинським нападником Ніколасом Ібаньєсом на 75-й хвилині матчу, через сім хвилин після того, як колумбійський Хуртадо покинув суд після того, як його замінив уругвайський півзахисник Хесус Тріндаде. Це було визначення 0-3:

Знижка на Necaxa досягла 90+1 хвилини після визначення уругвайського нападника Facundo Batista , який перехитрив захист Пачука і отримав пропуск від Родріго Агірре у прямій та повітряній грі:

Неперевершеним початком є наявність Пачука як тимчасового та сольного лідера турніру Clausura 2022 Grita México , записуючи 9 очок та різницю м'ячів +4 з трьох перемог та один програш Клубу Леон . Ті, хто очолює уругвайський Гільєрмо Альмада , вже думають про розміщення Керетаро в понеділок 4 лютого 14 на стадіоні Мігеля Ідальго в місті Пачука-де-Сото.

У цьому загоні Пачука, що стоїть перед Клаусурою 2022 року, також є колумбійські захисники Яїро Морено, Оскар Мурільота Гейсон Переа. Морено та Мурільо відсутні через травму та відсутність у складі Колумбії для відбіркових матчів проти Перу та Аргентини, тоді як Переа (колишній гравець Atlético Nacional) був заміною протягом 90 хвилин, які грали Тузос у Агуаскальєнтесі.

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