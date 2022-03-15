Відео: поліцейський з Кордови вкрав іграшку з кіоску і знімали

Кіоск, розташований у парку Сармієнто в місті Кордова ,був ареною ганебних дій поліцейського, який скориставсязневагою того, хто відвідував його, і вкрав іграшку популярного японського аніме Dragon Ball з кіоску з огляду на камеру безпеки .

Інцидент стався минулої п'ятниці, близько 19.30 вечора, в магазині, розташованому біля однієї з вагонів, розташованих на проспекті Deodoro Roca, та між двома їдальнями. Однак зображення були випущені за останні кілька годин і стали вірусними в соціальних мережах.

Чоловік в уніформі, який носив його статутну зброю, знімався камерою безпеки , розташованої всередині приміщення. Зображення викривають методику, яку він використовував для видалення об'єкта, не викликаючи підозр у присутніх. Поки черговий кіоск відвідував іншого клієнта, Кордовський поліцейський змінив місце продукту, щоб залишити його поза візуальним діапазоном працівника , а потім перенести його з одного моменту на інший. Тим часом він робив незначні покупки, щоб ввести в оману ще трохи.

«Він купив квиток для дитини, чотири гумки і розсипну сигарету», - сказав власник кіоску, де купуються квитки на караз, в діалозі з Ель Доче.

За свідченнями торговця, агент, здавалося, бачив, як продукт був викрадений. «Лялька Dragon Ball коштувала 1200 песо. Ми подали скаргу в 4-му поліцейському відділенні парку, і вони прийшли переглянути відео», - сказав власник.

Момент, коли поліцейський в Кордобі краде іграшку з кіоску.

Тим часом, інші поліцейські грабуються, також на камеру, з епізодами, такими як зухвалий вибух, який зазнав офіцер федеральної поліції одягнений у цивільний одяг, який перебував на борту формування поїзда Sarmiento на станції Флорес.

Інцидент стався в середу, 9 цього місяця. Згідно з кадрами, отриманими з камер відеоспостереження залізниці, злочинець увійшов до його тіла через вікно одного з автомобілів і викрав стільниковий телефон з руки людини, який їхав на першому місці. Це «кенгуру» пограбування, періодичний кримінальний маневр на вокзалах.

Здивований тим, що сталося, пасажир зійшов з ще не старту поїзда і почав ганятися за злодієм, який прискорювався через станції. Однак послідовність спалаху та подальшої спроби втечі попередили співробітники командування поїздів Сегурос, яке належить Тренес Аргентинос, а співробітники поліції на місці події були проінформовані негайно втрутитися.

Після нетривалого переслідування злочинець був затриманий військами і телефон відновився і повернувся своєму власникові. Справаза пограбування відповідала Національний кримінально-виправний суд № 55.

Аналогічна ситуація сталася в січні, коли черговий спалах поліцейського, який їде на поїзді «Рока», став вірусним. Такимже чином злодій вихопив телефон у міського поліцейського.

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