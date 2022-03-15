Великобританія накладає вето на експорт розкоші в Росію і підвищує тарифи на горілку

Лондон, 15 березня Британський уряд оголосив у вівторок нові санкції проти Росії за вторгнення в Україну, які включають заборону на експорт деяких предметів розкоші, таких як мода, автомобілі та твори мистецтва, а також додаткові тарифи в розмірі 35% на імпорт, такі як горілка. У заяві Міністерство міжнародної торгівлі заявляє, що ці заходи, які незабаром набудуть чинності, «завдадуть максимальної шкоди військовій машині» президента Росії Володимира Путіна. Імпортна продукція, яка буде піддаватися цим новим тарифам, складе значення 900 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 1 млрд євро на сьогоднішній біржі), повідомляє міністерство. До них відносяться залізо, сталь, добрива, дерево, шини, залізничні контейнери, цемент, мідь, алюміній, срібло, свинець, залізна руда, напої, лікери та оцет, скло, крупи, олійні культури, папір і картон, машини, твори мистецтва, антикваріат, штучні шкури і шкури, кораблі і біла риба, відповідно до список уряду. У міністерстві зазначають, що і Росія, і Білорусь більше не виграють від пункту «Найсвіжіша-Нація», спонсорованого Світовою організацією торгівлі (СОТ). CNMF - це угода, коли одна сторона обіцяє іншій завжди пропонувати найкращу ціну або умови при покупці товару чи послуги. Британський уряд зазначає, що заборона на експорт предметів розкоші здійснюється за погодженням з Групою семи (G7, більш розвинені економіки), одночасно працюючи з СОТ. Метою цього вето є забезпечення того, щоб «олігархи та інші члени еліти, які збагатилися під мандатом президента Путіна та підтримали його незаконне вторгнення, були позбавлені доступу до предметів розкоші», - йдеться у заяві. «Великобританія працює пліч-о-пліч з нашими міжнародними партнерами, щоб покарати Путіна за його варварські дії в Україні, і ми продовжимо працювати над тим, щоб позбавити його режиму коштів на їх здійснення», - заявила міністр міжнародної торгівлі Анн-Марі Тревелян у записці. Глава економіки Ріші Сунак вказує, що нові тарифи «ще більше ізолюватимуть російську економіку від світової торгівлі». Сунак нагадує, що Лондон вже заморозив активи і забороняє в'їжджати в країну семи відомих олігархів і 386 членів Російської Думи. НАЧАЛЬНИК jm/PRC/IG