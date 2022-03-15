Поворотний момент для токсичного уряду, який прагне керувати безрезультатно

Argentina's Vice President Cristina Fernandez de Kirchner gestures to President Alberto Fernandez outside the National Congress during the opening session of the legislative term for 2022, in Buenos Aires, Argentina March 1, 2022. Natacha Pisarenko/Pool via REUTERS

Поки світ рухається різаниною, яку Росія робить над українським народом, в Аргентині ми продовжуємо дискутувати і обертатися про ті ж проблеми, які десятиліттями доводили нас на дно прірви. Монологи Тато Бореса залишаються більш дійсними, ніж будь-коли, як чіткі докази популярного та національного занепаду токсичного уряду , який не досягає результатів. Вони лише погіршують повсякденне життя людей, обурених і змученим стільки імперією та розподілом від державного сектору в той же час, що Альберто Фернандес стикається, у переломний момент, одночасно з великою кількістю проблем.

Коли урядова коаліція розбита на два, аспект, який основні згадки цієї політичної дуги вже не можуть замаскувати, зрозуміло, що з одного боку, а з іншого боку внутрішнього розлому Фронту всіх «проти всіх», вони мають намір нав'язувати один одному абсолютно різні ідеології і стежками, поки одні хочуть йти наліво, інші намагаються наблизитися до центру.

З відставкою Максимо з президентства правлячого блоку нижньої палати, мало, про що говорить «королева полента», і як мовчить «королева полента», плюс заяви «ворона» Ларрока, більше неможливо підтримувати ідеологічну єдність уряду, з якою зараз стикається, в Крім усіх зовнішніх проблем, серйозною проблемою виживання якої, як об'єднаний політичний фронт, є лише карикатурою.

Угода з МВФ була останньою краплею, але розлом, який розбив уряд надвоє, назрівав ще до поразки PASO. Масова втрата 5,2 мільйона голосів стала серйозним ударом для Крістіни, від якого вона не в змозі відновитися внаслідок більшої слабкості, яку вона викриває у своєму політичному майбутньому, та своїх намірів відійти від Комодоро Пі, аспекту, який сьогодні виглядає, до найменш складного, поки майже сімнадцятирічний віце-президент, який вже припадає на знос, що завдає стільки неприємностей. Час проходить для всіх. Їх політичні роздуми вже не однакові.

Жорстоке коригування, яке уряд Альберто Фернандеса вшановує будь-який шанс досягти успіху в 2023 році, останній аспект, який «королева полента» є більш ніж зрозумілим, оскільки це вже спричинило їй похмуру поразку в 2021 році. Це пояснює, чому християнство як фракція відходить або принаймні намагається це зробити, від катастрофічних результатів найгіршого демократичного уряду в історії Аргентини. Крістінанамагається передбачити свою дуже ймовірну роль опонента, яку їй доведеться діяти з 2023 року.

Альберто Фернандес змушує «терпіти, ковтати слину і рухатися далі» свою нову мантру. Не він збирається порушувати керівну коаліцію, з тієї простої причини, що у нього ще немає необхідної політичної сили (а можливо, ніколи її не має). Вінзнає свої обмеження, але він досить божевільний, щоб спробувати переплисти через Атлантичний океан. Крім того, саме християнство бере на себе відповідальність, побачивши всіх, виконувати брудну роботу з бігу від уряду, стоячи на боці і грає роль фракції опозиції.

Ганебна агресія проти камінного віце-президента дала їй необхідну ногу, щоб жертвувати себе і пустити дим змови проти її польоту, аспект, який додає її виходу з уряду, який прискорюється до невдачі.

Дощ каменів, який припав на посаду віце-президента, є ознакою цих часів поширеного божевілля, яке не може залишитися непоміченим. Президент, мабуть, особисто і публічно відклали цей факт. Насильствоне може і не повинно бути ресурсом політики. Коли йому не вдалося це зробити, він знову натрапив на себе. І не важливо, відповідає Крістіна на свій телефон чи ні, факт є відкірним за межами страждань, якими страждають всі людські стосунки.

І Крістіна, і Максимо розуміють, що політичний «Франкенштейн», який, на мою думку, власником влади, а тепер на 5,2 мільйона голосів менше, є фіаско. Альберто ніколи не встав на позицію, в якій він сидився. У перші два місяці пандемії була лише одна весна, щоб згодом стати «креольською качкою». Передбачити, чим закінчиться весь цей національний і популярний безлад, - нездійсненне завдання. Може статися все, що завгодно.

І коли в уряді нації «може статися що завгодно», це тому, що уряд втратив свій шлях і є арифтом, що відбивається в новому «натиску» проти сільської місцевості, або ненародженому «секретарці Аргентинського підрозділу стійкості», ім'я таке незграбне, як сам акт його майже створення знімка і зникнення. Цей тип ситуації, породженої Casa Rosada, не має сенсу в нинішньому контексті країни, що знову ставить під сумнів ступінь нездійснності, з якою обробляється громадськість.

Той, що походить звідси, для уряду Зеліга аргентинської політики, сильно відрізняється від усього, що залишилося позаду. Маючи менше двох років на посаді, він повинен зіткнутися з коригуванням, накладеним підсолодженою угодою з МВФ, коригування, яке, безумовно, ущільнить долю його політичного майбутнього, і, якщо він цього не зробить, наслідки будуть ще гіршими в очікуванні катастрофи. Інфляція продовжує зростати, і Альберто зі своїм ослабленим оточенням явно безсилий зупинити бич, який мучить переважну більшість аргентинців.

Крістінаце знає, і я хочу стояти якомога далі від цієї фотографії. Його турботою сьогодні є судові справи, які все ще забирають сон, і ускладнення, які вже починають пахнути в коридорах судів.

Те, що було успішною виборчою стратегією, стало ще більшою проблемою, ніж у мене було раніше. І це відбувається в результаті того, що люди продовжують керувати, щоб виграти вибори, а не вирішувати структурні проблеми , які має нація. Для популістського уряду рішення без «гаманця» - це стільки ж, скільки біжить гонка без бензину. Неможливо для нього дістатися до місця призначення дорогий.

Не маленький момент, який ми повинні проаналізувати, - це трагічна тріщина, яка робить Аргентину обертаючими дверима (багато руху, нульовий прогрес), коли Максимо зачиняє двері, що йде у відставку з президентства правлячої лави Палати депутатів, і голосує проти угоди, яку досяг його власний уряд з МВФ, і Крістіна з її мовчки Далеко від угоди, уряд не зайняв «п'ять» хвилин, щоб уряд досяг консенсусу з реальною опозицією.

Це говорить нам, що коли токсичні люди біжать, можливий консенсус.