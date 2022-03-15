Син лідера Туркменістану переміг на президентських виборах

АШХАБАД, Туркменістан (AP) - син лідера Туркменістану виграв президентські вибори в Центральній Азії, заявили чиновники виборів у вівторок, після незвичайної затримки підрахунку бюлетенів.

Торжество Сердара Бердимухамедова закріплює політичну династію його сім'ї біля керма цієї багатої на газом нації.

Результат виборів, проведених у суботу, несподівано затримався після того, як влада заявила в неділю, що їм потрібно більше часу для підрахунку голосів.

Бердимухамедов, син президента Гурбангули Бердимухамедова, почав як великий фаворит і, за даними ЦВК, виграв 72,97% голосів.