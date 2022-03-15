Тучель: «Поки у нас є футболки, ми будемо боротися»

Лондон, 15 мар Німецький Томас Тушель, тренер «Челсі», наполягав на тому, що поки у них є сорочки, вони продовжуватимуть боротися через делікатне фінансове становище, яке переживає клуб, з їх доходами, замороженими санкціями уряду Великобританії щодо власника, російського олігарх Роман Абрамович. «Поки у нас є футболки, поки ми живі, ми будемо йти і боротися за успіх. Ми зобов'язані цим людям, які нас підтримують», - сказав Тучель у попередньому перегляді матчу Ліги чемпіонів проти Лілля, в якому вони починають з 2:0 від першої ноги. «Ми маємо з цим займатися. Ми повинні бути разом, знаходити рішення. Є багато питань, з якими ми зазвичай не маємо справу, і які нам тепер доведеться», - сказав німець, щодо ускладнень подорожі з обмеженням витрат 20 000 фунтів стерлінгів на гру далеко від дому. Тучель також розповів про ситуацію, яка переживається на матчах «Челсі», з піснями на користь Романа Абрамовича, який підняв пухирі в британському парламенті. «Я не знаю, чи це найважливіше, про що говорити в парламенті. Якщо це так, ми повинні потурбуватися про пріоритети там. Є більш актуальні речі», - додав Тучель. НАЧАЛЬНИК MSG/OG