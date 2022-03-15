Трамп звинувачує Байдена «повільність» з Росією у «конфлікті інтересів»

Майамі, 15 Мар Після санкцій, оголошених Москвою у вівторок проти лідерів США, колишній президент Дональд Трамп запевнив, що «повільна» відповідь Джо Байдена на вторгнення Росії в Україну пов'язана з нібито «конфліктом інтересів» його сім'ї. Трамп заявив у заяві, що, хоча це щось «жахливе багато в чому», ці санкції повинні змусити Байдена пояснити, чому його сім'я «отримала 3,5 мільйона доларів від дуже багатої дружини колишнього московського мера» Олени Батуріної. Уряд Росії оголосив, що станом на вівторок Байден, кілька членів його кабінету і глави американських агентств, а також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо не зможуть в'їхати в свою країну у відповідь на аналогічну санкцію, введену цими країнами. Це звинувачення Трампа не є новим, оскільки він вже підняв його під час президентських дебатів з Байденом перед президентськими виборами 2020 року в США. Потім вона повторила доповідь, подану сенаторами республіканців про те, що Хантер Байден, син нинішнього президента, отримав 3,5 мільйона доларів від дружини мера Москви Юрія Лузхова, в 2014 році. Не даючи подробиць, Трамп зазначив, що цей факт може стояти за тим, що, на його думку, Байден «повільно вживав заходів» в умовах кризи, що призвів до вторгнення Росії в Україну. «Можливо, саме тому Байден був так повільно, щоб приймати дії з Росією. Це дійсно поганий конфлікт інтересів, який, можливо, зараз буде розкритий повністю і нарешті!» , сказав колишній президент, який ще не виявив, чи буде він знову бігти на президентських виборах 2024 року, ймовірно, проти Байдена. Як повідомляється в заяві МЗС РФ, оголошені сьогодні санкції реагують на аналогічні заходи, введені США з нагоди вторгнення в Україну. Так, Байден і Трюдо, а також державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова спільних начальників штабу Марк Міллі включені до російського «списку виключень». Є також саме син Байдена, Хантер; а також колишня держсекретар і колишня кандидат в президенти від демократії Хілларі Клінтон. Санкції були применшені в США, оскільки, як зазначила речник Білого дому Джен Псакі, жоден з тих, хто в списку не планує здійснювати «туристичні поїздки» до Росії, і немає «банківських рахунків, до яких ми не зможемо отримати доступ». НАЧАЛЬНИК abm/lce