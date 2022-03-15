Трейдери звертаються до бразильських облігацій

(Bloomberg) Торговці облігацій звертаються до бразильських облігацій, пов'язаних з інфляцією, тоді як центральний банк, здається, готовий уповільнити темпи посилення монетарної політики, навіть у міру збільшення цінового тиску у всьому світі.

Дворічнабеззбитковість країни, рівень інфляції, неявний для цін на ринку облігацій, виріс до 6,83%, що є найвищим рівнем за шість років, оскільки трейдери приймають план грошового органу щодо зменшення одного з найбільш агресивних циклів коригування у світі та застосовують збільшення на 100 базисних пунктів у середу.

той час як війна в Україні спонукала операторів на мить збільшити ставки, які центральний банк міг би відкласти своє керівництво, нудна відповідь чиновників, які з тих пір не говорили публічно, посилила думку, що вони будуть дотримуватися початкового плану.

Центральнийбанк Бразилії з початку 2021 року піднімає витрати на позики для боротьби з нестримною інфляцією, підвищуючи орієнтир до 10,75% з 2%. На останньому засіданні в лютому чиновники здійснили третій поспіль 150 базисних пунктів походу і показали ознаки меншого збільшення для наступного засідання. Через два тижні Росія вторгнулася в Україну, підвищуючи ціни на нафту і спричинивши зростання врожайності по всьому світу.

Думкапро те, що центральний банк не схилиться до підвищення інфляційного тиску, змусило трейдерів переоцінити ціну ставок свопу, підштовхнувши вгору живіт і довгий кінець кривої. Ставки за контрактами, що закінчуються в січні 2025 і січні 2027 року, зросли на 110 і 100 базисних пунктів з початку місяця.

Якщочиновники підтвердять очікування, трейдери зосередяться на тональності заяви, щоб скорегувати ставки на майбутні рішення. В даний час крива знижує збільшення на однакову величину в травні, а ще 100 базисних пунктів коригування на наступних двох зустрічах, які можна було розділити.

Економістипідняли прогнози зростання індексу споживчих цін до 6,45% з 5,65% цього року та 3,7% з 3,51% до 2023 року, згідно з останнім опитуванням центрального банку, після того, як зростання цін на нафту призвело державну нафтову компанію Бразилії до підвищення цін на паливо. Хоча уряд президента Джаїра Болсонаро знизив податки на паливо і шукає додаткових заходів для полегшення впливу на кінцеві споживчі ціни, будь-який захід, ймовірно, матиме великий вплив на податкові рахунки, що також чинить тиск на ставки свопу.

Оригінальнапримітка:

Трейдери шукають хеджування інфляції, оскільки Бразилія має уповільнити підвищення швидкості

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