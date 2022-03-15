Толіма шукає перемогу проти ФК «Патріотас», щоб піднятися на вершину

Домашнякоманда походить від перемоги і хоче зберегти свою позитивну смугу, тоді як відвідувач спробує отримати три очки знову, після прив'язки останньої дати.

Толімаперемогла Кортулуа 3:1 у своєму попередньому матчі. В останніх 4 зіграних матчах він виграв у 2 матчах, був невдахою в 1 шансі і зрівнявся в 1 матчі.

ПатріотасФК зрівняв 1-1 проти La Equidad попереднього дня. В останніх матчах, які він зіграв, він виграв 2 поразки і 2 нічиї.

Vinotintoy Oro і Red буде виміряно завтра о 18:00 (за аргентинським часом). Матч за 11 дату Колумбії - Ліга Betplay 2022 буде зіграний на стадіоні Мануель Мурільо Торо.

Останні5 разів зустрічалися на турнірі мали всі можливі результати. Команда будинку накопичила 3 перемоги, в той час як візит додав 1. У 1 матчі вони опинилися навіть на табло.

Місцепроведення знаходиться на другому місці з 22 очками і 7 перемогами, в той час як відвідувач досяг 6 одиниць і помістив дев'ятнадцяте місце в турнірі.

Арбітр, призначений на матч, - Еділсон Аріза Морено.

РозкладФК Толіма та Патріотас, залежно від країни

Аргентина: 18:00

Колумбія, Мексика EST та Перу: 16:00

Мексика CST та Нікарагуа: 15:00

Мексика MST та Мексика PST: 14:00

Венесуела: 5:00 вечора

Джерело примітки та зображення: DataFactory