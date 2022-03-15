Три колумбійці командують ідеалом Liga MX одинадцять після десятої дати

Зігравши десятий раунд Ліги MX, ідеальну одинадцять дня складався з трьох колумбійців, всіх нападників, які суттєво сприяли перемозі своїх команд. Це Луїс Кіньонес, також обраний одним із букмекерів, які спонсорують турнір як найвидатніший гравець дня, Гарольд Пресіадо та Джуліан Кіньонес, двоюрідний брат першого названого гравця.

У ніч на п'ятницю, 11 березня, колумбійський футболіст Джуліан Кіньонес повідомив з голом у « Атласі» 1-2 перемоги проти ФК «Хуарес» . 24-річний центр форвард похитав гол, який захищав Уго Гонсалес, і таким чином відсвяткував перший гол ночі в Сьюдад-Хуарес

Гра пішла в перерву з частковим 0-1 забитим колумбійським арієтом, а в доповненні досвідчений аргентинський нападник Хуліо Фурч розмістив 0-2 гри після отримання флеш допомоги від Джуліана Кіньонеса, який наприкінці заручини був найкращим гравцем матчу для клуб Гвадалахари, реєструючи рейтинг 8.3 з 10 порталом, що спеціалізується на спортивній статистиці, SofaScore.

ФернандоАрсе-молодший забив гол фіналу 1-2, який позначив знижку в результаті для Хуареса після того, як скористався відскоком у кутовому ударній грі, де йому пощастило, що він вистрілив палицю, і м'яч трохи увійшов у ворота, захищений Каміло Варгас.

ГарольдПресіадо, дворазовий чемпіон з Депортіво Калі і нещодавно викликав до збірної Колумбії Рейнальдо Руеда, повідомив з подвійним на стадіоні TSM Corona в Торреоні, Сантос Лагуна прийняв клуб Тіхуана на завершення 10-ї дати турніру Liga MX Clausura 2022.

Зелено-білакоманда робила їх вдома і обіграла Ксолос 4-0, позбавивши їх входу в постсезонну зону, щоб визначити титул цього чемпіонату.

Сантос почав вигравати в першому таймі найменшою різницею в шифері. Однак за хвилину 69 'історія змінилася завдяки заголовку всередині області Hárold Preciado в кутовому ударі, який його суперники пропустили, не посилаючись на нього. Колумбієець скористався відправкою свого супутника Леонардо Суареса і кивнув з повним спокоєм, щоб відсвяткувати 2-0 на шифері. Вистава вимагала перегляду VAR, але мета була остаточно санкціонована.

Сантос скористався відчаєм Ксолоса, щоб спробувати наблизитися до табло та зробив 3-0 у контратаці, в якій серія підскоків у районі відвідної команди залишила Леонардо Суареса перед Джонатаном Орозко, якого він бив потужним пострілом у 85 ′.

Уже в доданий час Воїни забили 4:0, другий гол ночі за Гарольда Пресіадо, який скористався помилкою Джонатана Орозко, воротаря, який залишив відскок до центру коробки, де колумбійський нападник був уважний, щоб штовхнути м'яч у тіхуанські сітки:

Preciadoзараз є найкращим бомбардиром свого клубу з п'ятьма голами поки що в лізі в Мексиці.

Нарешті, колумбієць Луїс Кіньонес забив свій перший гол турніру і розповсюдив допомогу цієї суботи у виїзному розгромі Тигреса UANL 0-3 проти Леона в день 10 туру 2022 Клаусури мексиканського футболу. Для Тигрів, які піднялися на друге місце в турнірній таблиці з 20 очками, також забили французи Андре-П'єр Жиньяк і Флоріан Таввін.

У 27 років Ангуло біля свого району відправив хрест Кіньонесу, який швидкістю побив свій рахунок, а з середньої дистанції вистрілив з ліворуким пострілом, який завдав удару і пройшов через Коту за 0-2.

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