Вони протестували VAR в Estudiantes-Boca: два покарання, які опускала Еченіка, і лупа на офсайд суперечки

VARрозпочнеться на дві дати в аргентинському футболі. Цівихідні стануть сьомим раундом Кубка Ла Ліги, так званою датою класики з міжзональними матчами, а наступний (восьмий) стане призначеним часомдля прем'єри технології в першому дивізіоні.

Однак відеоарбітраж був реалізований офлайн місяць тому, хоча цього разу висновки зустрічі минулих вихідних були відомі. Обраний матч був те, що Естудіантес та Бока Хуніорс зіграли на стадіоні UNO в Ла-Плата.

Він мав арбітраж Фернандо Еченіка і мав кілька суперечливих дій. За даними TyC Sports, VAR (Video Assistant Referee) працював як завжди в матчах, але без безпосереднього спілкування з суддею матчу.

Висновки, досягнуті VAR в Estudiantes проти Бока за даними вищезгаданого порталу, були:

-«Щоб на початку вистави не було ніяких претензій, який закінчується пенальті за Естудіантеса за нібито відсутність Френка Фабри (оформлення Фабри - від того, хто хоче грати на м'яч головою, а не хто відхиляється в ньому і в кінцевому підсумку дозволяє)».

-«Це було злочинним для Естудіантеса рукою Карлоса Іск'єрдоза».

-«Що є штраф Маркоса Рохо в останньому за захоплення».

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ЗапускVAR, що застосовується в більшості ліг світу,давно прострочений в Аргентині. В принципі, було домовлено, що з четвертого дня цього Кубка Професійної ліги застосування технології буде активовано, але це було відкладено , і було вирішено перенести її вперед з восьмого дня змагань, один після дати класики.

VAR в Аргентині вже надходив з інших відкладень, оскільки в першу чергу він збирався бути застосований у серпні минулого року, потім він пішов до початку поточного чемпіонату,пізніше він був запущений до четвертої дати і, нарешті, до восьмої, що цього разу здається чарівність. Арбітрз відеопомічників має вартість 7 000 000 песо на дату, з якою кожен місцевий клуб повинен буде зіткнутися в цілому 500 000 песо кожен.

Такбуде зіграна восьма дата Кубка Ліги, де VAR дебютує в Аргентині

Банфілд - Аргентинці

Центральний Барракас - Незалежний

Бока - Арсенал

Центральна Кордоба - Ураган

Колумбус - Алдосіві

Оборона і справедливість - Річка

Тренажерний зал - Майстерні

Годой Крус - Студенти

Ньюелл - Платенсе

Патронаж - Уніон

Гонки - Сарм'єнто

Сан-Лоренцо - Атлетіко Тукуман

Тигр - Центральний Розарій

Велес - Ланус

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