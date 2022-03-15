Вони повідомляють про переслідування та атаки на сили безпеки в Кататумбо (Norte de Santander)

Foto de archivo. Soldados hacen guardia durante un operativo especial como medida para aumentar la seguridad y combatir a los grupos criminales en la frontera entre Colombia y Venezuela, en un puesto de control militar en Arauca, Colombia, 12 de febrero, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita

За попередньою інформацією влади, в деяких муніципалітетах в районі Кататумбо Норте-де-Сантандер, на кордоні з Венесуелою, в понеділок ввечері та рано вранці у вівторок.

На чоловіків-форм увань нібито напали гвинтівки та обстріляли їх вибухові пристрої в селі Ла-Габарра, в сільській місцевості муніципалітету Тібу. Перебуваючив сільській місцевості муніципалітету Сан-Каліксто, повідомлялося про сутички з невстановленими незаконними збройними формуваннями, як повідомляється на радіо Каракол.

Зіткнувшись із ситуацією, солдати оперативної групи Вулкано були відправлені в Ла-Габарру, які підтримають формени, який зазнав переслідувань.

Упонеділок вдень також було повідомлено про напад вибухівкою проти армійського патруля в сільській місцевості Амальфі (Антіокія), на заході країни, де постраждали двоє неповнолітніх та один дорослий.

На радіостанції Alerta Paisa вони сказали, що домагання відбулися в селі Сан-Хуан, де, за словами тієї ж влади, напали два транспортні засоби, в яких мобілізували солдатів, забезпечуючи безпеку солдатам, які забезпечили безпеку на недільних виборах.

У попередній інформації, наданої владою, було зазначено, що в міру проходження транспортних засобів пристрої детонували, без жодного форменого персоналу. Однакнеповнолітній молодше 15 років, який пересувався по ділянці, отримав травми від осколків і значну травму лівої барабанної перетинки. Утой час як дорослий також зазнав травм сідниці.





Повідомляють, що незаконні збройні формування повернулися на півдні Боготи

У статті слідчого підрозділу Ель-Тіемпо минулого тижня повідомлялося, що стався напад на поліцейську дільницю в районі Сьєрра-Морена, в місті Сьюдад-Болівар та за кілька годин до вибуху, посеред обшуку та обшуку на будинку, розташованому в місті Сьюдад-Болівар, на південь від Боготи; Офіс Генерального прокурора нації виявив одинадцять барів Індугеля, гранату фрагментації та 21 гвинтівковий патрон.

Цей факт досі розслідує влада, оскільки ситуація має на сторожі жителів сектора, які побоюються присутності збройних формувань в цьому районі столиці та її околицях. Вони також повідомили в газеті «Богота» , що наразі все вказує на те, що метою було підірвати поліцейську дільницю і що план був від Ельна, саме тому за інформацію все ще пропонується винагорода до 200 мільйонів песо.

Напад стався після того, як надзвичайна рада безпеки відбулася в місті Сумапаз, поруч із Сьюдад-Болівар, в якому взяли участь армія, поліція та мерія, після вбивства людини в його будинку, розташованому в селі Ла-Лагуніта.

Газета дізналася, що є розвідувальні звіти, а також раннє попередження Офісу омбудсмена, в якому йдеться про присутність чоловіків з клану Перської затоки, дисиденції Гентіля Дуарте та Івана Маркеса та Ельна за злочинними діями в Сумапасі та Сьюдад-Боліварі.

Вони навіть привели в цих ЗМІ ще один звіт Офісу омбудсмена, в якому йдеться про присутність чоловіків з клану Перської затоки, дисиденції Гентіля Дуарте та Івана Маркеса та Ельна за злочинними діями в цих населених пунктах.

З липня 2021 року говорять про присутність союзників Гентіла Дуарте в таких місцях, як Кеннеді, Сьюдад-Болівар та Санта-Фе, завдяки інформації, яку можна було отримати з комп'ютерів, захоплених військовими силами зі структур цих дисидентів. Йогоосновними союзниками були б «бандоли», присвячені вбивству та незаконній торгівлі зброєю, головним чином у Сьюдад-Боліварі та Санта-Фе.

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