Це були висновки зустрічі Серхіо Фахардо з коаліцією Центру Есперанса

Після зустрічі, яка тривала більше п'яти годин, кандидат в президенти Серхіо Фахардорозповів про виклики, з якими зіткнеться коаліція Centro Esperanza, за результатами міжпартійних консультацій 13 березня. З усіх союзів на картці політичний «центр» був тим, хто має найнижчу участь, з приблизно 2 158 575 голосів.

На зустрічі, яка відбулася до вечора в понеділок, взяли участь інші колишні претенденти коаліції: Хуан Мануель Галан, Карлос Амая, Алехандро Гавіріята Хорхе Енріке Робледо. Його також бачили Гумберто де ла Калле, сенатор, обраний списком Зеленого Альянсу та Центром Есперанси, та Хуан Фернандо Крісто, координатор кампанії.

Зважаючи на звинувачення про можливі підрозділи всередині коаліції, нарада прагнула визначити стратегію відстеження результатів виборчої гонки. Про це свідчив Фахардо, який висловився після діалогу з іншими членами політичного альянсу і закликав «працювати разом».

«Ми єдині здатні об'єднати нашу країну. Ми вийдемо далеко за межі керівництва спільних дебатів. Кожен з них матиме роль і відповідальність , яку ми будемо оприлюднити, тому що ми повинні розгортатися з декількох фронтів, таких як територіальний фронт, тематичні програми та контакти з іншими групами», - сказав кандидат в президенти в першу чергу.

«Наше завдання скликати майже 8 мільйонів людей, які не брали участь у цих виборах. Викликати їх, запросити і спокусити їх, взяти участь навколо запропонованої нами зміни», - додав він, даючи зрозуміти, що коаліція Центру Есперанси «перейде до другого туру і переможе Густаво Петра».

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Так само через свій акаунт у Twitter Фахардо сказав, що єдиний спосіб досягти «глибоких змін» в країні - це «без подальших поділів». «Це тільки починається, ми вже показали, що вміємо виправляти і долати. Мипереможемо президентство. Довіртеся нам», - підсумував він.

Згадаймо, що за останні кілька годин Фахардо виключив союз з Федеріко Гутьєрресом, після того, як він запросив його «відмовитися від гордості та зарозумілості». Для колишнього губернатора Антіокії «Фіко» представляє кандидата від Урибізму: «Ми йдемо на той самий фільм, і це не хороший фільм для Колумбії», - сказав він.

У понеділок ввечері відбулися дебати, в союзі між Семаною та Ель-Т'ємпо , де були присутні Густаво Петро, «Фіко» Гутьєрреста Інгрід Бетанкур. Останній скористався можливістю відправити кілька пуллас Серхіо Фахардо, якого не було присутнім на зустрічі.

Бетанкур, кандидат в президенти партії «Зелений кисень», стверджував, що представляє політичний «центр», далеко від політичних машин, а не колишнього мера Медельїна. «Серхіо Фахардо відсутній, він повинен був бути тут, вони запросили його, він повинен був бути тут, але він надсилає дуже чітке повідомлення країні, він не є лідером цього конкурсу», - сказав він.

Пізніше колишня сенаторка заявила, що «хоче, щоб ця країна вийшла і жила по-іншому, а не з ненавистю, яку переганяти крайнощі. Мизбираємося об'єднати його по-іншому, а не за ідеологією, у мененемає проблем ні з лівим, ні з правим. Зобох сторін є надзвичайні люди».

«Неважливо, хто приїжджає, як вони прибувають, головне - перемогти. Немає значення, що таке фінансування або підтримка. Тутє праві популізм і ліві популізм», - підсумував Бетанкур, критикуючи «Фіко» і Петра.

На картині Інгрід Бетанкур, кандидат в президенти партії Oxygen Green. Фото: Колпренса-Серхіо Асеро

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