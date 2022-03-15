Це пункти вакцинації проти covid-19 у Боготі на понеділок, 15 березня

Fotografía de archivo en la que se registró a una enfermera al preparar una dosis de una vacuna contra la covid-19, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Нацей понеділок, 15 березня, органи охорони здоров'я колумбійської столиці оголосили, що в місті буде кілька пунктів вакцинації для людей, які хочуть бути щеплені проти covid-19, хвороби, яка викликає новий коронавірус sars-cov-2.

Міськавлада охорони здоров'я, які наполягають на тому, щоб жителі міста були вакциновані та закінчили свої схеми , щоб запобігти стражданню від нової хвороби, яка виявилася смертельною у неімунізованих людей.

Сайти, де ви будете застосовувати дози з 8 ранку до 5 години дня, будуть:





Напівночі міста:

- Торговий центр «Сантафе»

- Торговий центр «Булевар Ніза»

- Торговий центр Cafam Floresta

- Торговий центр Parque Colina

- Торговий центр Hacienda Santa Barbara

- Санітас Тоберін





НаЗаході:

- Торговий центр El Eden

- Торговий центр Портал 80

- Торговий центр Hayuelos

- Торговий центр Дорадо Плаза

- Міжнародний аеропорт Ель-Дорадо

- ТЦ «Імперіал»

- Торговий центр Нуестро Богота

- Колізей Тібабуї (до 16:00)

- Транспортний термінал Salitre

- Торговий центр «Титан Плаза»

- Компенсувати гонку 68 авеню

- Корферіас паркувальна вежа

- Площа Ремісників (до 16:00)

- Намет в торговому центрі Gran Estación

- Торговий центр «Метрополіс»





Уцентрі:

- Торговий центр Молл Плаза

- Торговий центр Galerias (до 16:00)

- Санітас зони В

- Площа метеликів у Сан-Вікторіно (до 16:00)





Напівдні:

- Торговий центр Плаза-де-лас-Амерікас

- Торговий центр Пасео Вілья-дель-Ріо

- Бібліотека Ель Тінталь

- Колізей Каетано Канідарес (до 13:00)

- Колізей El Tunal (7 ранку до 16:00)

- Палестинська Колізей

- Південний термінал





Медичний персонал виконує тести на covid-19, на фотографії файлу. EFE/Маурісіо Дуенас Кастаньєда

Міністерствоохорони здоров'я також оголосило сайти, де будуть проводитися безкоштовні тести, щоб визначити, чи є у вас covid-19, де вони служать з 9 ранку, і поки поставки тривають. Пункти такі:

Уцентрі:

- Будівля Мануеля Мурільо Торо (7-й перегони № 12 А-37)

Напівдні:

- Парк Олая Еррера (27-а вулиця південь № 21 А-40)

- Перед успіхом Кеннеді (гонка 78 K # 37 A-53 на південь)

- Торговий центр El Ensueño (Південний авеню 68-а вулиця № 51-28)

- Торговий центр «Алтавіста» (гонка 13 № 65 С-58 на південь)

НаЗаході:

- Парк Аламеда ла Тоскана (гонка 129 А # 132 С-50)

- Площа Малока (Гонка 68 D # 24 А-51)

Напівночі:

- Аптека Cafam Dispensario (гонка 13 # 48-47)





Цифризараження

Цифри Covid-19 залишилися низькими в Колумбії цього понеділка, оскільки країна зафіксувала лише 469 нових інфекцій та 18 смертей, згідно з щоденним звітом органів охорони здоров'я.

Україні вже накопичено 6 077 288 випадків, з яких лише 6 374 залишаються активними, тоді як 5 909 169 пацієнтів виявляються одужали, а 139 315 померли.

«Кількість госпіталізованих інфекцій та смертей через covid-19 продовжує падати», - заявив міністр охорони здоров'я Фернандо Руїс у Twitter, додавши, що «важливо скористатися цим періодом, щоб завершити вакцинацію та захистити себе від можливих нових спалахів».

Богота мала найбільшу кількість інфекцій протягом дня, з 170, а потім відділи Сантандера (39), Кундінамарки (32), Антіокії (27), Болівара (24) та Валле-дель-Каука (23). 18 смертей, з яких 17 відповідають попереднім дням, сталися в Уїла та Вальє-дель-Каука (3); Богота, Норте-де-Сантандер та Сантандер (2) та Араука, Кальдас, Какета, Кордова, Мета та Наріньо (1).

Протягом дня було оброблено 23 331 тести на covid-19, з яких 11 054 - це ПЛР-тести та 12 277 на антигени. З іншого боку, в рамках плану імунізації в Колумбії в суботу було застосовано 96 866 вакцин, з яких 28 501 відповідають другим дозам, а 4 536 - за формулою одноразової дози фармацевтичної компанії Janssen.

З цією цифрою в країні застосовується вже 79,051 362 дози, тоді як 34,19 мільйона людей мають повний графік вакцинації, а 9,48 мільйона колумбійців отримали бустерну дозу.





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: