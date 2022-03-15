Історія шлюбу, яку Марія Фелікс хотіла зберегти в таємниці

МаріяФелікс не була жінкою, щоб влаштовувати скандали, і багато деталей її життя завжди трималися в таємниці, але це було не так з їїромансами , тому що вона пишалася тим,хто обрав своїх партнерів , а не навпаки. Однак це було не так з відносинами, які вона мала з музикантом протягом року, з яким вона вийшла заміж і дізналася про шлюб до якогось часу після розлучення.

Відомо, що Марія Фелікс прибула б до вівтаря чотири рази, перша з Енріке Альваресом Алаторре,батьком своєї єдиної дитини. Через сім років вона розлучилася і знову вийшла заміж, але цього разу з Агустін Лара. Шлюб з композитором тривав всього три роки і вони розлучилися. Незабаром вона вийшла заміж за Хорхе Негрете, з якого стала вдовою. А її четвертим чоловіком був Алекс Бергер, за яким вона була одружена протягом 18 років, поки не стала вдовою вдруге.

Донья ніколи не соромилася відкрито говорити про всіх своїх чоловіків, навіть у своїй автобіографічній книзі вона присвятила кожному кілька сторінок; однак, була така, про яку вона ніколи не згадувала, незважаючи на сильні чутки , які існували в той час про їхню романтику.

Відкрита таємниця поширилася про те, що Марія вийшла заміж за Рауля Прадо, члена тріо Лас Калаверас, і яка підтвердила, що це був ще один член, Мігель Бермехо. Він запевнив, що весілля між актрисою та її партнером відбулося незабаром після того, як було записано Ель-Пеньон-де-лас-Анімас та через кілька місяців заручини.

Рауль Прадо був тим, хто публічно говорив про свій шлюб з «La Doña» (Фото: IMBd)

Деякий час по тому, для Овацій, Прадо розкрив, як саме він зустрів Марію Бонітуі чому вони тримали свій шлюб в таємниці.

За його словами, в Ель-Пеньон-де-лас-Анімасі вони працювали разом і подобалися один одному, тому вони почали залицяння, яке раптово дійшло до вівтаря. Йому здавалося, що їхній шлюб був «ваганням» , тому що це було раптовим, і вони нічого не очікували від іншого, тому вони ніколи не хотіли про це говорити.

Співак підсумував свою ідилію, сказавши: «Подивіться, ми з Марією познайомилися на зйомках Ель-Пеньон-де-лас-Анімас, вона перебувала під опікою інженера Паласіоса. Одногоразу ми сподобалися один одному, і ми поїхали одружитися в Куернаваці», - сказав би він.

Жоден з них не надав значення їх шлюбу, оскільки він тривав лише шість місяців , а залицяння ще шість. Після цього року Фелікс присвятив себе запереченню будь-яких стосунків з Прадо, але він навіть хотів, щоб образ Ла-Донья був частиною фільму « Три черепа », де була розказана частина історії тріо.

Актори, які зіграли Рауля Прадо і Марію Фелікс у фільмі «Три черепа» (Фото: Facebook/Марія Фелікс: Всі мої війни)

Музикант також виявив, що двоє з них жили в дуже складній економічній ситуації під час шлюбу, тому подарунки, які вони обидва дарували один одному як пара, зазвичай були лише символічними. Одного разу, незважаючи на дефіцит, в якому жила Марія, коли прибула до Мехіко, вона подарувала Раулю серапі з Сальтільо.

Незабаром після того, як пара розлучилася, Фелікс одружився на Агустіна Ларі , з якою він також зустрівпротягом перших місяців у столиці країни. Як згадувала актриса, одного разу вона знайшла його в барі, використовуючи потрібний їй телефон.

Пізніше, коли Ель Пеньон -де-лас-Анімас вже вийшов, і вона вже почала пробивати зірки кіно, їх офіційно представив Тіто Новаро. З тих пір Золотий Флако просив би її неодноразово, але в перші кілька разів вона забула його і встала.

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