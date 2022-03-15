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Понеділок 14 Березень 2022
Україна

Син венесуельського банкіра помер після удару по гвинту корабля, намагаючись врятувати свого нареченого

Хуан Карлос Ескотет, який керував компанією Banesco США, намагався вивести свою дівчину з води під час риболовного конкурсу в Маямі, але був смертельно поранений.

14 Березень 2022

Хуан Карлос Ескотет, син венесуельського банкіра-мільярдера, помер у цих вихідних у Флорида-Кіс після смертельного поранення суднового гвинта на тлі спроби врятувати свого нареченого.

31-річний був сином Хуана Карлоса Ескоте Родрігеса, іспано-венесуельського засновника і президента Banesco Banco Universal C.A., фінансової установи зі столицею Венесуели. Його смерть сталася в суботу вдень, коли він брав участь у змаганнях з риболовлі разом зі своїм нареченим, Андреа Монтеро, 30 років.

Вони намагалися зловити вітрильника з 60-футовий човен, згідно з Miami Herald, і були приблизно в шести милях на північ від Кі-Ларго.

В один момент Ескотет Альвіарес стрибнув у воду, щоб спробувати врятувати Монтеро, коли він впав за борт, але вдарив пропелер човна і негайно помер від травм, згідно з повідомленням Комісії з охорони дикої природи Флориди та рибальства, отриманої газетою.

Хуан Карлос Ескотет Альвіарес служив директором Banesco США і був сином президента Банеско Хуана Карлоса Ескоте Родрігеса.

Пара брала участь у риболовному турнірі, організованому клубом Ocean Reef в Кайо Ларго. Звіт FWC не цитував стан Монтеро, і на заклик до додаткового коментаря від агентства не було негайно відповісти.

Ескотет Альвіарес був наймолодшим з дітей Ескоте Тродрігеса, повідомляє венесуельський щоденний El Nacional.

Випускник університету Майамі служив директором компанії Banesco USA, що базується в Майамі, а також мав «величезний досвід» у розвитку нерухомості по всій площі Майамі, згідно з веб-сайтом компанії.

Всю свою професійну кар'єру він провів у Сполучених Штатах, де був частиною фінансового сектору, особливо сектору нерухомості. Ще один з його братів, Карлос Едуардо, також працює в Банеско США. Усі вони, також Хуан Карлос Ескотет Альвіарес, мають частку в сімейній холдинговій компанії, що базується в Мадриді.

Хуан Карлос Ескотет Альвіарес та Андреа Монтеро взяли участь у риболовному турнірі, організованому клубом Ocean Reef в Кайо Ларго.

Чиновники Banesco США не прокоментували додаткових деталей аварії, яка сталася цієї суботи. Тим часом деякі венесуельські ЗМІ опублікували в неділю данини Ескотету Альвіаресу, який повинен був вийти заміж за Монтеро в листопаді і який буде похований в Маямі.

Монтеротим часом зумів вийти з води «без наслідків», згідно з повідомленням в Instagram венесуельської журналістки Анжели Ораа.

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