Реванш між Верстаппеном та Гамільтоном або пробудження Ferrari; починається сезон F1 2022

Очікування закінчилося: через три місяці після своєї вражаючої перемоги в Абу-Дабі Макс Верстаппен (Red Bull) починає в неділю в Бахрейні боротьбу за свій другий титул проти свого суперника, шукаючи помсти, Льюїс Гамільтон (Mercedes) і з Ferrari вирішили знову боротися за перші місця.

Конспект перспективний з революцією у Формулі-1: окрім рекорду 23 Гран-прі, в цьому сезоні також настає нове регулювання, з повним капітальним ремонтом одномісних. Мета полягає в тому, щоб запропонувати більше видовищ і дозволити більшій кількості команд, щоб виграти.

Але революція може бути повільною. Результати, отримані під час зимових тренувань, спочатку в Барселоні, а потім в Бахрейні, залишили Mercedes і Red Bull, зайнявши верхні позиції. Чи повториться поєдинок титанів між Верстаппеном та Гамільтоном, виграний суперечками колишнього в суперечці останніх секунд Абу-Дабі?

Верстаппен, у будь-якому випадку, здається, готовий знову зіграти ту ж роль. Ставши найкращим водієм 2021 року (10 перемог проти Гамільтона 8, 10 полюсів проти 5), 24-річний голландець закінчив передсезону.

- Восьмий титул для англійців? -

Між своїм титулом та виступом свого Red Bull Верстаппен приходить повний впевненості. Син Джоса, також колишній водій F1, чекав цього моменту з тих пір, як він досяг еліти в 2015 році, коли йому було 17 років. Народжений для перемоги, він хоче наздогнати Гамільтона в пантеоні.

Але британець знову прагне до рекорду восьмого титулу світу, щоб побити німецького Міхаеля Шумахера на вершині турнірної таблиці. Восьмий титул я думав, що я досяг, перш ніж обігнали в останньому колі останньої гонки 12 грудня.

Однак перед обличчям свого поєдинку з Верстаппеном 37-річний британець здався песимістичним у суботу: «На даний момент я не думаю, що ми можемо боротися за перемогу, але машина має потенціал, щоб це зробити», - пояснив він в останній день тестування.

Це може бути блеф, нам доведеться побачити, що може зробити Гамільтон (16-й раз в Бахрейні навчання), і його новий партнер, його амбітний співвітчизник Джордж Рассел (5-й тайм).

Нам також доведеться побачити роль, яку Рассел грає для Гамільтона: Чи буде він моделлю, як і його попередник фінський Вальттері Боттас, зараз в Альфа-Ромео? Або це буде головний біль? У Red Bull відповідь повинна бути простішою, без того, щоб мексиканець Серхіо Перес не становив загрози номер один у своїй команді.

Чи буде за спиною водій, який може здивувати? У будь-якому випадку, це намір: перерозподілити графіки з новими аеродинамічними правилами та бюджетною стелею, що існує з 2021 року (142,4 мільйона доларів у 2022 році).

- Відродження Скудерії? -

Формула 1 представляє як новинку повернення наземного ефекту, забороненого в 1980-х роках, який прилипає автомобілі до асфальту. Теоретично це повинно дозволити автомобілю краще протистояти потокам повітря, що вириваються з машини попереду для більш легкого обгону.

Оголошений у 2019 році і затриманий рік через пандемію, зараз настав час, і вся Італія дивиться. Тому що якщо Ferrari є синонімом Формули-1, команда більше не світить. З 2008 року не завоював звання конструкторів і з 2007 року не завоював водія (Кімі Райкконен).

Після року забути у 2020 році, найгіршому за останні 40 років, червона команда відновлює відчуття. У 2021 році команда стала третьою найсильнішою і показала перспективні ознаки в передсезонному сезоні. Завдяки кращому автомобілю та хорошому дуету водіїв, з Monegasque Charles Leclerc (24 роки) та іспанцем Карлосом Сайнцем (27), команда з найбільшою кількістю титулів в історії хоче відродитися.

У тому ж ключі Макларен також сподівається повернутися на перший план, з 22-річним британцем Ландо Норрісом та 32-річним австралійцем Даніелем Річчіардо. Четверте місце в 2021 році, команда не завоювала титул конструкторів з 1998 року, а з 2008 року у водіїв, з молодим Льюїсом Гамільтоном.

Французька альпійська команда, п'ята у 2021 році зі своїми водіями Естебаном Оконом та Фернандо Алонсо, також прагне покращити цього року. Але трафік буде важким, особливо з АльфаТаурі (П'єр Газлі і Юкі Цунода), а також з Астоном Мартіном (Себастьян Феттель - Ленс Прогулянок).

Усі ці команди мріють повторити подвиг Brawn GP у 2009 році, також рік великої регуляторної зміни, в якій ця британська команда та британський водій Дженсон Баттон здивували всі прогнози, ставши чемпіонами.

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