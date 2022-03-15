Кандидати в президенти Колумбії переживають перші гарячі дебати після консультацій

Богота, 14 березня колумбійські кандидати Інгрід Бетанкур, Густаво Петро та Федеріко Гутьєррес сьогодні провели бурхливі дебати, перші після недільних президентських консультацій, в яких вони обговорили різні питання, такі як відносини з США, охорона здоров'я та сільське господарство. У дебатах, організованих газетою «Богота» El Tiempo та журналом Semana, кандидати напали один на одного через підтримку, яку вони отримали в кампанії на вибори 29 травня, в якій також братимуть участь колишні мери Медельїна Серхіо Фахардо та Букараманга Родольфо Ернандес, серед інші. ВИПАДОК БЛАГОЧЕСТЯ КОРДОБА Одна з найважливіших моментів дискусії стала, коли Бетанкур, кандидат від партії «Зелений кисень», переосмисував Петра, який виграв консультацію лівого історичного пакту з більш ніж 4,4 мільйонами голосів, обрання П'єдада Кордоби сенатором цього руху. Минулого місяця, шляхом розслідування Нотичіаса Каракола, було зроблено заяву до прокуратури Андреса Васкеса, колишнього радника Кордови, в якій він запевнив, що близько 15 років тому політика «політично капіталізувала б над передаванням викрадених до моменту отримання релізів Інгрід Бетанкур і три американські підрядники будуть затримані». Згідно з цією версією, Кордова хотів віддати кредит на звільнення викраденого тодішньому президенту Венесуели Уго Чавесу, щоб він, у свою чергу, «катапультував» її в президентство Колумбії. «Я здригаюся, тому що в їх списках є дуже корумповані персонажі, звинувачені в тому, що вони були процесорами викрадення (...) І тепер, через цей союз з Петром, виграна така згода на особливу юрисдикцію, і це недостойно», - дорікнув Бетанкур. ДРУГИЙ ТУР Гутьєррес, який виграв праву команду на кандидатуру Колумбії з 2,1 мільйоном голосів, заявив, що після недільних голосів у нього «одна нога у другому турі». «Ми сьогодні стаємо політичною реальністю для країни, але мій заклик до всіх тих сил, які представляють захист демократії та свобод, полягає в тому, що ми можемо вийти на перший раунд разом і виграти в першому турі», - сказав він. У цьому ж ключі Петро запевнив, що «консультація Історичного пакту досягла 47% від загальної кількості (голосів) консультацій», що робить можливим здобути голоси, необхідні для перемоги в першому турі. «Ми повинні розширюватися далі, ми не можемо пишатися. Можна бути скромним і прийняти, що більше людей, більше соціальних сил, більше політичних сил, все демократичне. Єдині, які тут не підходять, - це корумпований, геноцидний, решти, кожен колумбій чи колумбійський, який хоче мати продуктивну чи мирну країну, вкладається в ці зусилля», - сказав він. ВІДНОСИНИ З США Ще однією яскравою темою дискусії стала пропозиція кандидатів щодо відносин Колумбії з США, на яку Петро відповів, що питання зміни клімату повинні бути включені до порядку денного і що повинні бути зміни в політиці наркотиків. Він пояснив, що нова політика щодо наркотиків повинна «гарантувати продовольчу безпеку в Колумбії, що має важливе значення для відсутності виробників листя коки», і що існуючу угоду про вільну торгівлю між двома країнами необхідно переглянути. Гутьєррес відповів, що Колумбія повинна скористатися продовольчими потребами США для експорту «якісних продуктів» до цієї країни, щоб стимулювати економічне зростання. Тим часом Бетанкур запропонував підписати регіональну «угоду про прогрес» з незаконним обігом наркотиків та міграцією в якості основних осей. «Ми повинні зробити висновок з торгівлі наркотиками, що після 40 років війни проти торгівлі наркотиками ми повинні представити США пропозицію, яка полягає в спільній роботі над декриміналізацією вживання наркотиків, щоб ми могли припинити оренду на торгівлю наркотиками», - сказав він.