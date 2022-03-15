Президент України запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан в країні

06-12-2021 El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky POLITICA TWITTER / VOLODIMIR ZELENSKY

Президент України Володимир Зеленський в понеділок представив Верховній Раді законопроект про продовження воєнного стану в країні, введеного 24 лютого, до 26 березня після закінчення терміну його дії.

«Верховна Рада України отримала законопроект про затвердження указу президента України про продовження воєнного стану в Україні. Документ передбачає продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів з 26 березня», — йдеться в тексті.

Зокрема, як повідомляє українське інформаційне агентство Укрінформ, після закінчення 30-денного строку дії закону президент України запропонував продовжити його ще на 30 днів з 5.30 за місцевим часом 26 березня.

Російські війська увійшли в Україну 24 лютого після того, як президент Володимир Путін оголосив про «спецоперацію» на території. Незабаром після цього Київ оголосив про введення воєнного стану і закликав населення приєднатися до боротьби з окупантами.

«Шановні громадяни України! Сьогодні президент Путін заявив про введення «спеціальної військової операції» на Донбасі. Росія здійснила атаки на нашу військову інфраструктуру», - заявив Зеленський у своєму офіційному профілі у Facebook при прийнятті воєнного стану в країні, про це повідомляє Уніан ське інформаційне агентство.

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Тим часом Міністерство оборони Великобританії сьогодні попередило про можливу «фальшиву» операцію з боку Росії з виправдання застосування хімічної або біологічної зброї в Україні.

«Росія, можливо, планує використовувати хімічну або біологічну зброю в операції «помилковий прапор», - йдеться в повідомленні Міністерства оборони в соціальній мережі Twitter. «Така операція може мати форму удаваного нападу, імітованого «відкриття» агентів або боєприпасів або сфабрикованих доказів нібито українця, які планують використовувати таку зброю».

Звинувачення Росії в тому, що Україна має намір використовувати хімічну та біологічну зброю, продовжують, за його словами, і ще раз наголошує, що вони «не бачили доказів для підтвердження цих тверджень».

Західнічиновники вже попередили про свою «серйозну стурбованість», що Володимир Путін може використовувати хімічну зброю в Києві, і заявили, що напад Може бути спровоковано «абсолютно жахливо» в українській столиці, оскільки російські війська намагаються подолати матеріально-технічні проблеми, які, очевидно, торкнулися війська, що прямують до Києва, як зібрали The Guardian.

Західний чиновник сказав британським ЗМІ: «Я думаю, що у нас є вагомі підстави турбуватися про можливе використання нетрадиційної зброї, частково через те, що ми бачили, відбувається в інших сценаріях. Наприклад, те, що ми бачили в Сирії, частково тому, що ми бачили невелику підготовку до цього в помилковому прапорі претензій, які виникають, та інші ознаки. Тож це серйозна турбота про нас».

(З інформацією від Europa Press)

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