Nuggets слід назад до Sixers в поєдинку між Джокіком і Ембіїдом

Лос-Анджелес (США), 14 березня Денвер самородки повернулися в понеділок проти Філадельфії 76ers матч, який вони втратили на 19 очок у другому кварталі і був відзначений довгоочікуваним зіткненням в картині між Ніколою Джокічем і Джоелем Ембіідом (110-114). У цьому різкому поєдинку між двома найбільш домінуючими центрами НБА та двома великими кандидатами MVP регулярного сезону Джокіч мав 22 очки, 13 підбирань та 8 передач, тоді як Ембіїд мав 34 очки, 9 підбирань та 4 передачі. Сербський MVP минулого сезону залишив деякі сенсаційні деталі, такі як пропуск, не дивлячись на контратаку на данк Джеффа Гріна або кошик, коли він падав, і з 1.32 закінчити матч, який був вирішальним для засвідчує перемогу самородків. Зі свого боку, Джеймс Харден був на межі потрійний дубль для Сіксерів з 24 очками, 9 підборами та 11 передачами. Харден також знявся в одному із зображень матчу, коли зіткнувся з ДеМаркусом Кузенами, центром самородків. Аргентинський Facundo Campazzo не мав місця в ротації самородків. Чоловіки з Денвера, які досягли успіху сьогодні ввечері в ціль (53,7% в польових пострілах) і в внесок своєї лави (48 балів проти 14 для Sixers), відновилися після двох прямих поразок, тоді як ті з Філадельфії переживають хвилину сумнівів після перемоги лише дві з останніх п'яти ігор. НАЧАЛЬНИК ДВП/га