НБА повертається до Японії з товариськими товариствами між Чарівниками та воїнами восени

Токіо, 15 мар Washington Wizards і Golden State Warriors проведуть дві передсезонні ігри в Японії наступної осені, як оголосила сьогодні НБА, в чому повернення до азіатської країни команд професійної ліги Північної Америки. Матчі відбудуться 30 вересня та 2 жовтня на Saitama Super Arena, на півночі Токіо, стадіоні, на якому проходили баскетбольні змагання японської столиці минулого літа Олімпійські ігри. Це будуть перші зіткнення між професійними командами Північної Америки, які будуть помічені в Японії з 2019 року, коли Х'юстон Рокетс та Торонто Рапторс двічі зустрілися на одній сцені в Сайтамі, про що було оголошено цього вівторка на спільній прес-конференції між НБА та японською компанією з цифрової комерції Rakuten, спонсор івенту. Комісар НБА Адам Сілвер показав свій «ентузіазм», щоб повернути передсезонні ігри назад до Японії і підкреслив «великий поштовх», який баскетбол відчуває в азіатській країні, під час свого телематичного втручання на прес-конференції, що відбулася в Токіо. Чарівники вперед і японський міжнародний гравець Руй Хачімура також були «схвильовані», щоб «мати можливість грати перед японською публікою», зазначивши, що це буде «чудовий момент для країни та для баскетболу», у відеозаписаному повідомленні. Окрім Хачімури, Вашингтонський клуб в даний час має Бредлі Біл та Крістапс Порзінгіс серед своїх найвидатніших гравців, тоді як шестиразові переможці НБА Воїни мають такі фігури, як Стівен Каррі, Клай Томпсон та Дреймонд Грін. Вересень і жовтень стануть першими матчами, які коли-небудь зіграли обидві команди в Японії, і означатимуть 15-й і 16-й матчі між клубами НБА в Японії. Північноамериканська ліга почала організовувати офіційні конкурсні матчі в Японії в 1990 році, яка стала першою іноземною країною, яка приймала сезонні матчі НБА, яких вона проводила десяток до 2003 року. Повернення в Японію клубів з найпрестижніших змагань у світовому баскетболі відбувається в рамках підписаної в 2017 році угоди про співпрацю між НБА і Ракутеном. Японська компанія має права на мовлення Японії північноамериканської ліги, а також є спонсором клубу в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. НАЧАЛЬНИК ахг/ГСФ (фото) (відео)