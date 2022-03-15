Мер Києва запрошує тата відвідати місто або відправити повідомлення

( Оновлення EX2246 з офіційним підтвердженням від Ватикану) Ватикан, 15 бер Мер Києва Віталій Кличко направив лист Папі Франциску з проханням відвідати місто в цей час війни після вторгнення в Росію або, якщо це неможливо, взяти участь у відеоконференції, щоб відправити повідомлення населенню. «Ми вважаємо, що присутність світових релігійних лідерів особисто в Києві є ключем до порятунку життя і прокладенню шляху до миру в нашому місті, і в нашій країні, і всюди», - пише мер у листі, підтвердженому нунціо (послом Ватикану) Вісвальдасом Кульбокас. Кличко каже, що вони допоможуть понтифіку у всьому, що йому потрібно, якби він здійснив цю поїздку, але, якщо це неможливо, «він міг би взяти участь у спільній відеоконференції, щоб записати або транслювати її в прямому ефірі, і будуть докладені зусилля, щоб включити президента Зеленського у цей заклик». «Ми звертаємося до вас, як духовного лідера, проявити своє співчуття, долучитися до українського народу і спільно поширити заклик до миру», - додає у цьому листі мер давно обложеного українського капіталу. Речник Святого Престолу Маттео Бруні підтвердив, що папа отримав лист від мера Києва, хоча він не уточнив, чи прийняв він запрошення. «Святий Отець отримав лист від мера української столиці і близький до страждань міста, його народу, тих, кому довелося втекти, і тих, хто покликаний його керувати. Моліться Господу, щоб вони були захищені від насильства», - йдеться в заяві Бруні. З початку війни Френсіс зробив кілька закликів до того, щоб вона зупинилася. Минулої неділі, після молитви ангелуса, він зажадав припинити «різанину», здійснену в Україні після вторгнення в Росію, і вважав її «неприйнятною збройною агресією». «Брати і сестри, ми тільки що молилися Діві Марії. Цього тижня місто, яке носить його ім'я, Маріуполь, стало мученичним містом суворої війни, яка спустошує Україну», - розповів понтифік вірним з вікна апостольського палацу. «В умовах варварства вбивства дітей, невинних людей і беззахисних мирних жителів немає стратегічних причин, які того варті. Неприпустима збройна агресія повинна бути зупинена лише до того, як вона зводить міста на кладовища», - закликав він. НАЧАЛЬНИК CCG-GSM/PDDP