Любов до гри в теніс зросла в США під час пандемії на 28%

Нью-Йорк, 15 Мар Кількість людей, які грають у теніс у Сполучених Штатах, зросла за останні два роки на 4,9 мільйона людей, що представляє зростання на 27,9 відсотка, повідомляє Асоціація тенісу США. (УСТА). «Теніс у США зазнав значного зростання як участі, так і продажів команд у 2021 році, відзначаючи другий рік поспіль цієї тенденції», - йдеться у заяві USTA, опублікованій у вівторок, посилаючись на звіт, підготовлений фірмою Sports Marketing Surveys. Дослідження показує, що в 2021 році 22,6 мільйона людей грали в теніс у Сполучених Штатах, що становить сплес мільйона людей або 4,5% порівняно з 2020 роком. Це збільшення теніс-любних американців також супроводжувалося посиленим придбанням спортивного інвентарю, повідомляє Асоціація тенісної промисловості. USTA вказує, що продажі ракеток зросли на 22,7% в порівнянні з попереднім роком, а це означає, що було продано на 3,4 мільйона більше одиниць, що призвело до збільшення виручки в 122,9 мільйона доларів. Як приклад важливості цього зростання, USTA вказує на те, що збільшення продажів ракеток, пережитих у 2021 році, є найвищим зафіксованим з 2010 року, а переклад долара є найбільшим ще. «Багато людей звернулися до тенісу під час пандемії, і неймовірно обнадійливо бачити, що спорт зміг скористатися цим імпульсом і продовжував зростати в 2021 році», - сказав виконавчий директор USTA Каріг Морріс, цитується у заяві. НАЧАЛЬНИК JFU/фіксований