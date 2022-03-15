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Вівторок 15 Березень 2022
Україна

Уряд Німеччини має намір «роззброїти» найжорстокіших ультраправих

15 Березень 2022

Берлін, 15 мар Уряд Німеччини має намір «роззброїти» найжорстокіших ультраправих, що включає відкликання ліцензії на зброю осіб, визначених як неонацисти, а також задушити джерела фінансування їх організацій. «Нам потрібно посилити внутрішню безпеку нашої країни», - заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, натякаючи на загрозу миру в усій Європі, яку створює вторгнення Росії в Україну. За підрахунками спецслужб внутрішніх справ, в країні є близько 13 800 ультраправих людей, які бажають займатися насильством, з яких близько 1500 мають ліцензію на зброю. Мета Фейзера - покращити координацію між інформацією, зібраною німецькою розвідкою, з поліцейськими силами та владою, яка керує ліцензіями на зброю, щоб роззброїти цих осіб. Міністр має намір, згідно з представленим сьогодні десятибальним планом дій, задушити джерела фінансування так званих неонацистських камарад,груп, груп без партійної структури та активних лише на регіональному чи місцевому рівні, але пов'язані один з одним через національні чи міжнародні мережі. НАЧАЛЬНИК Гс/джем/JAC