Берлін, 15 мар Уряд Німеччини має намір «роззброїти» найжорстокіших ультраправих, що включає відкликання ліцензії на зброю осіб, визначених як неонацисти, а також задушити джерела фінансування їх організацій. «Нам потрібно посилити внутрішню безпеку нашої країни», - заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, натякаючи на загрозу миру в усій Європі, яку створює вторгнення Росії в Україну. За підрахунками спецслужб внутрішніх справ, в країні є близько 13 800 ультраправих людей, які бажають займатися насильством, з яких близько 1500 мають ліцензію на зброю. Мета Фейзера - покращити координацію між інформацією, зібраною німецькою розвідкою, з поліцейськими силами та владою, яка керує ліцензіями на зброю, щоб роззброїти цих осіб. Міністр має намір, згідно з представленим сьогодні десятибальним планом дій, задушити джерела фінансування так званих неонацистських камарад,груп, груп без партійної структури та активних лише на регіональному чи місцевому рівні, але пов'язані один з одним через національні чи міжнародні мережі. НАЧАЛЬНИК Гс/джем/JAC