Євросоюз заборонив російські предмети розкоші і санкціонував Романа Абрамовича та інших олігархів, близьких до Путіна

Russian billionaire and owner of Chelsea football club Roman Abramovich arrives at a division of the High Court in central London October 31, 2011. REUTERS/Andrew Winning/

У вівторок Європейський Союз прийняв четвертий пакет секторальних та індивідуальних санкцій за російську військову агресію проти України, спрямованих на нанесення «чергового великого удару» по економічній та матеріально-технічній базі кремлівської військової машини.

Новий пакет, який просувається європейськими лідерами на їх неформальній зустрічі 10-11 березня у Версалі (Франція) та затверджений цього понеділка послами двадцяти семи до європейських інституцій, включає торгові та фінансові обмеження та додає більше олігархів до чорного списку клубу громади.

Цей пакет показує «рішучість» ЄС «підтримати Україну і припинити фінансування військової машини Кремля», - заявив Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Хосеп Боррелл. «Це ще один великий удар по економічній та логістичній базі, на яку покладається Росія для здійснення вторгнення в Україну», і її мета - президент Росії Володимир Путін «припинити цю негуманну і безглузду війну», - додав Боррелл у заяві Європейської Ради, що представляє ЄС країн.

НАЙВИЗНАЧНІШІЗАХОДИ

Зокрема, ця партія включає нові торгові обмеження на сталеливарному та залізному секторах, що за європейськими оцінками передбачає збиток у 3,3 мільярда євро, а також перевірку експорту розкішної продукції, яку європейські джерела розміщують у продуктах вартістю понад 300 євро, щоб «безпосередньо вдарити російських еліт».

Санкції забороняють нові європейські інвестиції в російську енергетику та встановлюють обмеження на експорт обладнання, технологій та послуг для енергетичної галузі, в тому, що, як очікується, стане подальшим ударом по одній із секторів, що приносить найбільше багатства для Росії.

Цей пакет розширює перелік санкціонованих фізичних та юридичних осіб, на новому кроці проти найближчого до Кремля кола, включаючи олігархів, таких як Роман Абрамович, відомий власник ФК «Челсі». Також додаються військові командири та підприємці, з більш жорсткими обмеженнями на експорт товарів подвійного призначення, цивільних і військових. Всьогов чорному списку вже 862 фізичні та 53 російські суб'єкти.

Російський мільярдер і власник англійського футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович (Reuters)

Нова хвиля санкцій, яка, як очікується, набуде чинності цього вівторка після її публікації в Офіційному журналі ЄС, включає повну заборону на будь-які операції з певними російськими державними компаніями в різних секторах і яку Європейська Комісія назвала в іншій заяві» Кремлівського оборонно-промислового комплексу».

Існує також новий список акторів, які вважаються ключовими для дезінформації.

І, нарешті, існує заборона на рейтинг Росії і російських компаній з боку кредитно-рейтингових агентств ЄС і надання рейтингових послуг російським клієнтам, що «призведе до того, що вони втратять ще більший доступ до фінансових ринків ЄС», - підкреслює виконавчий директор ЄС.

РОСІЯ, ПОЗА МОСТ-ФАВОРЕНИМ НАЦІОНАЛЬНИМ СТАТУСОМ

Після оголошення минулої п'ятниці G7 ЄС разом з іншими членами Світової організації торгівлі (СОТ) також домовилися у вівторок відмовити російським продуктам і послугам найбільш сприятливого поводження на ринках ЄС, що позбавить Москву «значних переваг».

Ці дії проти Росії «захищають суттєві безпекові інтереси ЄС та його партнерів» з боку Росії «неспровокованої, умисной і невиправданої» агресії проти України за сприяння Білорусі, і є «повністю виправданими» відповідно до законодавства СОТ, зазначив Брюссель.

Комісія також отримала зелене світло від Ради з проханням від імені ЄС про припинення процесу вступу Білорусі до СОТ.

«Росія та її співучасник Білорусь несуть повну відповідальність за цю війну агресії, а відповідальні будуть нести відповідальність за свої злочини, включаючи безрозбірний напад на цивільне населення та цивільні об'єкти», - підкреслили ЄС, який вимагав від Москви «припинити військові дії і відкликати всі Військові сили та техніка з усієї території України негайно і беззастережно».

(З інформацією від EFE та Europa Press)

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