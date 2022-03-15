Ейфелева вежа потрапляє в ривок

Ейфелева вежа завершується з вівторка висотою 330 метрів завдяки розміщенню нової радіоантени, яка наближає її трохи до зірок, зокрема шести метрів.

«Я не перестав рости з 1889 року! Сьогодні ми святкуємо нову історичну главу: встановлення нової антени, яка змушує мене зростати з 324 метрів до 330 метрів!» , Читає повідомлення в акаунті Twitter пам'ятника, одного з найбільш відвідуваних у світі.

Під пильним оком туристів і допитливих людей вертоліт підняв нову антену на вершину «Залізної Леді», де технік чекав її полагодити. Операція зайняла загалом 15 хвилин, після трьох годин затримки через негоду, зазначив AFP.

«Це велика гордість», - сказав пресі президент керуючої компанії SETE Жан-Франсуа Мартінс, для якої безпрецедентна операція вертольота є частиною історії Ейфелевої вежі: «місце технологічних і наукових експериментів».

Пам'ятник був побудований архітектором Густавом Ейфелем для Універсальної виставки 1889 року, і саме його функція як радіопередавача, спочатку для військових цілей, врятувала його від демонтування, додав Мартінс.

Операція, підготовлена «більше року», коштувала 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів), а нова антена, яка дозволяє всьому Паризькому регіону отримати доступ до цифрового наземного радіо, важить 350 кілограмів, за словами Арно Лукауссі, від оператора мовлення TDF.

Установка антени проводиться в повному малярні роботи цього символу Парижа, який поверне більш золотий вигляд перед лицем Олімпійських ігор 2024 року в «Місті любові».

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