Уряд Буенос-Айреса буде перешкодити Сенату для дебатів угоди з МВФ

Уряд міста Буенос-Айрес оголосив, що поставить перешкоди в Конгресі для дебатів щодо угоди з Міжнародним валютним фондом, який матиме свою другу главу в Сенаті, ймовірно, цього четверга.
Рішення було прийнято офіційним міністром безпеки та юстиції Марсело Делессандро під час події, яку він поділився цього вівторка з главою уряду Горасіо Родрігесом Ларретою.
Далессандро також запевнив, що минулого тижня на експрес-прохання віце-президента Крістіни Кіршнер не було ніяких перешкод, офіс якої зазнав нападу каменів.
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