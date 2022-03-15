Уряд Буенос-Айреса буде перешкодити Сенату для дебатів угоди з МВФ

zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 14: Fuerzas de seguridad rodean en edifici del Congfreso Nacional previo a la sesion que trata la reforma previsional. Foto NA: Pablo Lasansky zzzz

Уряд міста Буенос-Айрес оголосив, що поставить перешкоди в Конгресі для дебатів щодо угоди з Міжнародним валютним фондом, який матиме свою другу главу в Сенаті, ймовірно, цього четверга.

Рішення було прийнято офіційним міністром безпеки та юстиції Марсело Делессандро під час події, яку він поділився цього вівторка з главою уряду Горасіо Родрігесом Ларретою.

Далессандро також запевнив, що минулого тижня на експрес-прохання віце-президента Крістіни Кіршнер не було ніяких перешкод, офіс якої зазнав нападу каменів.









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