ТАС підтримує призупинення російських команд

Мадрид, 15 мар Президент апеляційного арбітражного відділу Спортивного арбітражного суду (TAS) відмовив у вівторок прохання Російського футбольного союзу (FUR) про призупинення, на час провадження, виконання рішення Виконавчого комітету УЄФА щоб запобігти участі всіх російських команд і клубів у своїх змаганнях до подальшого повідомлення. Про це повідомляє сам ТАС, в якому зазначено, що «в результаті оскаржоване рішення залишається в силі і всі російські команди і клуби продовжують відсторонятися від участі в змаганнях УЄФА». TAS також зазначає, що «арбітражна процедура триває», що «сторони не погодилися на прискорену процедуру» і що «слухання ще не заплановано. FUR також оскаржив рішення ФІФА «призупинити всі російські команди і клуби від участі в їх змаганнях до подальшого повідомлення», а також надати звільнення польській команді на фінал «Route B» відбіркових кваліфікацій Європейського репехажу на чемпіонат світу з Qatar2, який був запланований на 29 березня 2022. TAS, ймовірно, вирішить це до кінця цього тижня.