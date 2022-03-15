Тайвань розслідує причини, чому «Міраж» ВПС зазнав аварії

Пекін, 15 березня влада Тайваню розслідують причини аварії винищувача Міраж-2000 ВПС на південно-східних берегах острова в понеділок, повідомляють офіційні ЗМІ. Літак вилетів у понеділок вранці з авіабази Тайтунг (схід) для регулярних тренувальних маневрів, але через годину пілот повідомив свою базу, що літак має механічні проблеми і активував систему викиду для стрибка, повідомляє офіційне тайванське агентство CNA. 38-річний солдат був врятований в морі і госпіталізований, але в доброму здоров'ї. Фахівці тайваньських ВПС зараз шукають уламки пошкодженого літака, щоб визначити несправність, яка спричинила аварію. Літак, виготовлений у 1998 році, пройшов останній технічний огляд у вересні минулого року, хоча це відкрило дебати щодо віку флоту Mirage армії Тайваню, що складається з 54 літаків, які залишаться на землі, поки не буде з'ясовано те, що сталося. Аварія в понеділок була восьмою в тайваньському ВПС Міраж з тих пір, як ці літаки вступили в експлуатацію в 1997 році. Хоча остання аварія, пов'язана з цим типом пристроїв, датується листопадом 2017 року, у січні минулого року тайваньські ВПС F-16V зазнав аварії під час звичайних тренувань. З 2020 року, за даними CNA, сталося сім аварій за участю літаків та вертольотів ВПС острова, які спричинили загибель тринадцяти солдатів. Міністр оборони Тайваню Чжу Куо-чен у вівторок повідомив місцевій пресі, що армія розглядає можливість реконструкції або заміни флоту Міраж і взяла на себе «повну відповідальність» за високий рівень аварійності в останні роки. НАЧАЛЬНИК lcl/aaa/alf