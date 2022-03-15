Спорт Хлопчики отримує Аякучо, закликав тріумфу

Ліма, 15 Mar Callao Sport Boys пройде цієї середи Аякучо, який має одну ногу на груповому етапі Копа Судамерикана, з надією на повторне вторгнення та просування на турнірі. У першому матчі Аякучо здобув перемогу 2:0 проти «Хлопчиків» з голами від Алдара Салазара та уругвайського Ніколаса Ройона, що дозволяє їм впевнено відвідувати подію в середу. Однак небесна команда на чолі з уругвайським Алехандро Апудом програла свій шлях на турнірі перуанської Apertura і зазнала поразки Бінасьонал на 2-3 минулих вихідних. «Лисиці» закликали своїх уболівальників у місті Ліма, де буде зіграно матч, заохотити свою команду зі східного трибуни Національного стадіону. Sport Boys також зазнав чергового спаду перуанської ліги 1, падаючи на 1-2 до Deportivo Municipal. Але перед південноамериканською подією аргентинський стратег Вальтер Фіорі запевнив, що він вибудовує в Boys абсолютно наступальну команду на Національному стадіоні. «Ми будемо психічними для матчу повернення за Кубок Судамерикана проти Ayacucho FC, ми підемо за перемогою», - сказав форвард Дієго Сафаді Радіо Nacional. - Ймовірні склади: Спортивні хлопці: Патрісіо Альварес; Крістіан Флорес, молодший Херто, Луїс Рамірес, Ісус Чавес; Ренцо Реворедо, Маріо Паломіно, Еді Рентерія, Едуардо Урібе; Віктор Базан, Джостін Аларкон. ТД: Вальтер Фіорі Аякучо: Італо Еспіноза; Алдейр Салазар, Ерік Барріос, Крістіан Текера, Ісус Мендієта; Хуан Моралес Коронадо, Ніколас Ройон, Мінзум Кіна, Уго Магеллан; Отоніель Арсе Джарамілло, Едінсон Чавес. DT: Алехандро Апуд Суддя: Іво Мендес, з Болівії. Стадіон: Насьональ-де-Ліма Час: 19.30 місцевий (24.30 GMT).