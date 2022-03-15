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Вівторок 15 Березень 2022
Україна

Спорт Хлопчики отримує Аякучо, закликав тріумфу

15 Березень 2022

Ліма, 15 Mar Callao Sport Boys пройде цієї середи Аякучо, який має одну ногу на груповому етапі Копа Судамерикана, з надією на повторне вторгнення та просування на турнірі. У першому матчі Аякучо здобув перемогу 2:0 проти «Хлопчиків» з голами від Алдара Салазара та уругвайського Ніколаса Ройона, що дозволяє їм впевнено відвідувати подію в середу. Однак небесна команда на чолі з уругвайським Алехандро Апудом програла свій шлях на турнірі перуанської Apertura і зазнала поразки Бінасьонал на 2-3 минулих вихідних. «Лисиці» закликали своїх уболівальників у місті Ліма, де буде зіграно матч, заохотити свою команду зі східного трибуни Національного стадіону. Sport Boys також зазнав чергового спаду перуанської ліги 1, падаючи на 1-2 до Deportivo Municipal. Але перед південноамериканською подією аргентинський стратег Вальтер Фіорі запевнив, що він вибудовує в Boys абсолютно наступальну команду на Національному стадіоні. «Ми будемо психічними для матчу повернення за Кубок Судамерикана проти Ayacucho FC, ми підемо за перемогою», - сказав форвард Дієго Сафаді Радіо Nacional. - Ймовірні склади: Спортивні хлопці: Патрісіо Альварес; Крістіан Флорес, молодший Херто, Луїс Рамірес, Ісус Чавес; Ренцо Реворедо, Маріо Паломіно, Еді Рентерія, Едуардо Урібе; Віктор Базан, Джостін Аларкон. ТД: Вальтер Фіорі Аякучо: Італо Еспіноза; Алдейр Салазар, Ерік Барріос, Крістіан Текера, Ісус Мендієта; Хуан Моралес Коронадо, Ніколас Ройон, Мінзум Кіна, Уго Магеллан; Отоніель Арсе Джарамілло, Едінсон Чавес. DT: Алехандро Апуд Суддя: Іво Мендес, з Болівії. Стадіон: Насьональ-де-Ліма Час: 19.30 місцевий (24.30 GMT).