Іспанія захищає підтримку жінок для адаптації до зміни клімату в ООН

Організація Об'єднаних Націй, 15 мар Міністр з питань екологічного переходу та демографічного виклику Іспанії Тереза Рібера у вівторок захистила перед Організацією Об'єднаних Націй важливість підтримки жінок у районах, найбільш постраждалих від зміни клімату, або в процесах переходу до більш стійкого економічна модель з конкретними заходами. Рібера, виступаючи в рамках Комісії ООН з жінок, підкреслила заходи Іспанії в цій сфері та підкреслила, що соціальне, екологічне та економічне благополуччя всіх повинно бути гарантоване на «рівних». У зв'язку з цим вона наголосила на необхідності надання «супроводу» жінкам, які перебувають на передовій і які можуть більшою мірою постраждати від складної ситуації через перетворення, які впливають на створення робочих місць у їхніх регіонах. За словами Рібера, вони повинні бути «привілейованими одержувачами тих інструментів, які дозволяють їм забезпечити навчання, кваліфікацію, зайнятість або підтримку підприємництва». Віце-президент іспанського уряду також виступав за збільшення можливостей жінок у компаніях та державних установах для забезпечення їх участі у рішеннях щодо реагування на кліматичну кризу, що є одним з головних пріоритетів, встановлених ООН для цього видання Жіночої комісії. З іншого боку, в рамках цієї Комісії Іспанія сьогодні підписала декларацію з кількома десятками країн про засудження російського вторгнення в Україну та денонсувати її вплив на життя жінок і дівчат в країні. Текст звертає увагу на напади на цивільні цілі та те, як це ускладнює їх доступ до освіти та охорони здоров'я, включаючи необхідні послуги репродуктивного здоров'я. Крім того, він підкреслює специфічний ризик сексуального та гендерно зумовленого насильства, з яким стикаються переселенці та дівчата, і повторює передбачувані сексуальні напади, вчинені російськими силами. НАЧАЛЬНИК МВС/фіксований/RRT