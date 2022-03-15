Іспанія та Латинська Америка підвищують свою кібербезпеку за допомогою II Конференції STIC

Леон (Іспанія), 5 березня Іспанія та Латинська Америка просувають свою співпрацю з кібербезпеки з II STIC-Colombia Chapter Conference, яка відбудеться з 16 по 18 березня в Медельїні, організованою Іспанським національним криптологічним центром (CCN) та Національним інститутом Кібербезпека (Incibe), Як повідомляє сьогодні Інсібе у своїй заяві, державний секретар Іспанії з питань оцифрування та штучного інтелекту Карме Артигас закриє цю конференцію, на якій цього року є гасло «Союзники за кібербезпечну Іберо-Америку». Захід проводиться за підтримки мережі CSIRT Americas Міжамериканського комітету проти тероризму (CICTE) Організації американських держав (ОАД). Під гаслом «Союзники за кібербезпечну Іберо-Америку» мета цієї конференції полягає в тому, щоб сприяти та зробити видимими діяльність співпраці та механізми організацій та компаній Латинської Америки та Іспанії і таким чином зміцнити кібербезпеку на міжнародному рівні. З цією метою експерти сектору кібербезпеки протягом трьох днів проведуть численні презентації, за якими всі зареєстровані люди зможуть стежити особисто та онлайн. НАЧАЛЬНИК 1011301 TLG/LM/ERBQ/ACM