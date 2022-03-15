Південна Корея відправить в Україну нелетальну медичну та військову техніку

Сеул, 15 березня Південна Корея сьогодні оголосила, що відправить нелетальну військову техніку, таку як куленепробивні шоломи або ковдри, а також медичні матеріали в Україну. Відправлення, що оцінюється приблизно в 1 мільярд виграних (близько $805500), складається з аптечок, готових до вживання військових продовольчих раціонів або наметів, як пояснив на прес-конференції прес-конференції прес-секретар Міністерства оборони Південної Кореї Boo Seung-chan. Подробиці про відвантаження вантажу «досі обговорюються», - пояснив Бу у заявах, зібраних агентством Yonhap. Сам Бу минулого тижня заявив, що його міністерство вважає, що в Україні існують «обмеження на надання летальної зброї», що є очевидною відмовою від прохання Києва про підтримку зброї з-за кордону. Уряд Володимира Зеленського попросив гуманітарну та військову допомогу, включаючи відвантаження зброї, в інші країни, щоб спробувати відбити вторгнення російської армії, яке розпочалося майже три тижні тому. Південнокорейські ЗМІ вважають, що Київ запросив би протитанкові ракети, гвинтівки, бронежилети і військову супутникову розвідку з Сеула. Уряд Південної Кореї, який приєднався до Європейського Союзу (ЄС) та членів G7 у санкціонуванні Росії, на даний момент взяв на себе зобов'язання направити Україні гуманітарну допомогу на суму близько 10 мільйонів доларів. Минулого місяця посол України в Сеулі Дмитро Пономаренко, у свою чергу, звернувся до Сеула з проханням допомогти у зміцненні кібербезпеки своєї країни. НАЧАЛЬНИК АСБ/ахг/АМД