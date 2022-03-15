Син лідера, що виходить, переміг на виборах у Туркменістані

Сердар Бердимухамедов, син авторитарного та ексцентричного президента Туркменістану, переміг на виборах, щоб досягти успіху батька на чолі колишньої радянської республіки, згідно з офіційними результатами, оголошеними у вівторок.

Бердимухамедов, 40 років, переміг у суботу на виборах 73% голосів. Про це повідомила Центральна виборча комісія (ЦВК) країни, одна з найбільш ізольованих у світі.

дев'ять кандидатів оскаржували президентство середньоазіатської країни з 6 мільйонів жителів, хоча мало хто сумнівався, що син самодержавного лідера Гурбангули Бердимухамедова виграє голосування.

Президент, що минає, який також обіймає посаду начальника штабу і лідера Сенату, протягом останніх 15 років є головним органом влади Туркменістану.

64-річний лідер, відомий як «захисник» багатої газом країни, домінував у національному суспільному житті з моменту смерті президента-засновника Сапармурата Ніязова в 2006 році і не терпить інакомислення.

У січні Бердимухамедов оголосив, що покине владу, щоб дозволити «молодим лідерам» вступити на посаду, тому закликав додострокових виборів.

Хоча результат голосування був передбачуваним, на результат ЦВК знадобилося кілька днів, а голова органу виборчого управління Гульмират Мірадов пояснив, що їм потрібен час, щоб зробити «суворий рахунок».

Нарешті, син не зміг зіставити батька, який на президентських виборах 2017 та 2012 років був обраний 97,69% та 97,14% голосів.

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